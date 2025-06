Amazon Music Unlimited für bis zu vier Monate kostenlos nutzen

Im Vorfeld des diesjährigen Prime Day, der vom 8. bis 11. Juli stattfindet, lockt Amazon mit einem kostenlosen Zugang für seinen Musik-Streaming-Dienst. Je nach Kundenstatus erhalten Interessierte Anwender entweder drei oder vier Monate Amazon Music Unlimited kostenlos.

Das Angebot richtet sich an Kundinnen und Kunden in Deutschland und Österreich, die den Dienst bislang noch nicht genutzt haben. Während Prime-Mitglieder vier Gratismonate erhalten, können Nicht-Prime-Kunden Amazon Music Unlimited immerhin drei Monate kostenfrei testen. In beiden Fällen umfasst der Zugang über 100 Millionen Songs sowie zahlreiche werbefreie Podcasts.

Berechtigung prüfen lohnt sich

Auch wenn in den Angebotsbedingungen von einer Einschränkung auf Neukunden die Rede ist, zeigt die Erfahrung, dass gelegentlich auch Rückkehrer teilnehmen können – vorausgesetzt, die letzte Nutzung liegt ausreichend lange zurück. Wer sich nicht sicher ist, kann das direkt über die Angebotsseite feststellen: Amazon zeigt dort an, ob das eigene Konto für die Aktion infrage kommt.

Für bestehende Kunden bietet Amazon ebenfalls ein Upgrade: Wer bereits ein aktives Einzelabo nutzt, kann ohne Zusatzkosten für zwei Monate auf ein Familienabo umstellen.

Jederzeit kündbar, keine Verlängerungspflicht

Nach Ablauf des kostenlosen Testzeitraums wird das Abo zum regulären Preis weitergeführt – derzeit 9,99 Euro monatlich für Prime-Mitglieder, 10,99 Euro für alle anderen. Eine rechtzeitige Kündigung vor Ablauf verhindert die automatische Verlängerung. Das Abo lässt sich jederzeit beenden, am einfachsten über die Einstellungen in der Amazon-Music-App oder im Kundenkonto.

Auch Audible mit Aktion: Wer lieber Hörbücher statt Musik hört, kann aktuell ebenfalls sparen: Bei Audible gibt es für berechtigte Kunden drei Monate zum Sonderpreis von nur 0,99 Euro pro Monat – mit jeweils einem Hörbuch pro Monat zum Behalten. Die Audible-Aktion stellt sich auf dieser Sonderseite vor.