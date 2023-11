Amazon-Kreditkarte: Vor Monatsende verbleibende Punkte einlösen

Inhaber einer Amazon.de VISA Karte sollten mit Blick auf das heranrückende Monatsende nochmal ihre damit verbundenen Voreinstellungen prüfen. Zum 30. November kündigt die Amazon-Partnerbank dem ersten Schub jener Kunden, die zwar neue Vertragsbedingungen angefordert haben, diese jedoch nicht unterschrieben und damit der Fortführung des VISA-Vertrags unter den neuen Konditionen nicht zugestimmt haben.

Wir gehen davon aus, dass sich alle „Aussteiger“ hier bereits einen Ersatz für die Amazon-Kreditkarte überlegt haben. Es wäre allerdings schade, wenn hier ein nicht verbrauchtes Punkte-Guthaben verfällt. Dementsprechend bieten sich die noch bis zur kommenden Woche andauernden Black-Friday-Angebote dazu an, verbleibende Bonuspunkte zu verbrauchen. Ebenso solltet ihr darauf achten, dass neu angesammelte Punkte vor der Kontoschließung verbraucht werden.

Im persönlichen Kontobereich „Einkaufen mit Punkten“ gibt es die Möglichkeit, die Einstellungen so zu setzen, dass vorhandene Punkte bei jedem Einkauf automatisch verwendet werden. So stellt ihr sicher, dass die Menge der vorhandenen Bonuspunkte von vornherein limitiert wird. Wenn ihr nichts kaufen wollt, aber noch Punkte auf dem Konto habt, die nicht verfallen sollen, könnt ihr diese mithilfe der Funktion „Konto aufladen“ in Amazon-Guthaben wandeln, das sich dann auch noch zu einem späteren Zeitpunkt verwenden lässt.

Amazon ohne Ersatzprodukt

Amazon und deren Partnerbank Landesbank Berlin (LBB) haben bereits im Sommer das Ende ihrer Kooperation angekündigt. Die LBB will alle betroffenen Kunden bis Jahresende informiert haben und bietet als Alternative den Wechsel zu einer unabhängig von Amazon geführten VISA-Karte an.

Amazon verspricht seinerseits zwar schon seit Monaten ein Nachfolgeprodukt, ließ sich bislang jedoch keinerlei Details entlocken. Dementsprechend scheint eher fraglich, ob wir hier tatsächlich noch eine gleichwertige Alternative zu Gesicht bekommen.

Wir halten uns mit Ratschlägen für Alternativen zurück. Eure persönlichen Empfehlungen könnt ihr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Für Nutzer, die viel online und insbesondere direkt bei Amazon einkaufen, war die alte Regelung mit bis zu 3 Prozent Cashback in Form von Punkteguthaben durchaus eine attraktive Option.