Amazon Drive wird eingestellt

Im Vorfeld wird Amazon keine Neukunden mehr aufnehmen und will bereits vom 31. Oktober dieses Jahres an die Amazon-Drive-App aus den App Stores für iOS und Android entfernen. Vom 31. Januar 2023 an wird es dann auch nicht mehr möglich sein, Dateien über die Amazon-Drive-Webseite hochzuladen. In der Folge haben Kunden dann noch bis Ende 2023 die Möglichkeit, ihre auf Amazon Drive vorhandenen Daten anzuzeigen und herunterzuladen.

