Amazon bringt seine Fire-TV-Fernseher nach Deutschland

Amazon bietet seine selbst entwickelten Smart-TVs jetzt auch in Deutschland an. Fortan sind sowohl die Top-Modelle der Fire TV-Omni-QLED Serie als auch die preislich attraktiveren Geräte der Serien Fire TV 4 und Fire TV 2 hierzulande erhältlich. Die Amazon-Fernseher kommen allesamt mit Fire-TV-Empfängern integriert, lassen sich ab sofort zu Aktionspreisen vorbestellen und werden vom 12. April an ausgeliefert.

Fire TV-Omni-QLED inklusive Alexa-Widgets

Amazon bewirbt die Geräte aus der Produktreihe Fire TV-Omni-QLED als seine bislang innovativsten Fernseher und spielt damit verbunden auf die Tatsache an, dass sich diese bei Nichtbenutzung in ein Alexa-Display mit Ambient-Funktionen verwandelt können. Der Hersteller versteht darunter nicht nur die Möglichkeit, ähnlich wie beim Echo Show 15 Alexa-Widgets auf dem Bildschirm zu platzieren, sondern diesen auch als Anzeigeplattform für Fotos von Kunstwerken, animierte Hintergründe oder persönliche Fotos zu verwenden. Die Funktion wird wenn gewünscht automatisch aktiviert, sobald sich eine Person im Raum aufhält.

Zu den technischen Eckdaten der „großen“ Amazon-TVs gehören ein 4K-QLED-Display mit Full Array Local Dimming sowie Unterstützung für HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive. Die Geräte passen die Bildschirmhelligkeit automatisch an das Umgebungslicht an. Die Fire TV-Omni-QLED-Serie kommt mit 43, 50, 55 und 65 Zoll Bildschirmgröße zu Preisen ab 599,99 Euro in den Handel und sind zur Einführung bereits ab 399 Euro erhältlich.

Gehobener Standard mit Fire TV 4

Bei den Modellen aus der Produktreihe Fire TV 4 setzt Amazon auf eine Auflösung von 4K UHD und legt eine Alexa-Sprachfernbedienung bei. Die Geräte kommen mit Unterstützung für HDR10, HLG und Dolby Digital Plus mit 43, 50 oder 55 Zoll großen Bildschirmen regulär zu Preisen ab 499,99 Euro, der Einführungspreis liegt bei 349 Euro.

Produkthinweis 349,00 EUR 499,99 EUR

Fire TV 2 als Einstiegsklasse

Bei den günstigsten Modelle aus der Serie Fire TV 2 ist der Einstieg bereits ab 279,99 Euro beziehungsweise momentan sogar ab 189 Euro möglich. Hier bietet Amazon ein Modell mit 32 Zoll und 720p Auflösung sowie eine Variante mit 40 Zoll Bildschirmgröße und 1080 Auflösung an. Beide Modelle unterstützen HDR10, HLG und Dolby Digital Audio.