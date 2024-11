AirPlay: macOS Sequoia 15.2 bringt neue Freigabe-Optionen

Apple hat kürzlich die zweite Entwickler-Beta von macOS Sequoia 15.2 veröffentlicht und in dieser neue AirPlay-Funktionen eingeführt, die Anwendern mehr Kontrolle über geteilte Inhalte geben werden. Mit der neuen Version des Mac-Betriebssystems haben Anwender zukünftig die Möglichkeit, bei der Bildschirmfreigabe via AirPlay gezielt auszuwählen, welche Inhalte geteilt werden. Ein Merkmal, das dazu beitragen dürfte, ungewollte Einblicke in private Informationen zu vermeiden.

Drei Freigabe-Optionen

In der aktuellen Version von macOS Sequoia gibt es nur die Option, den gesamten Bildschirm über AirPlay zu spiegeln. Mit dem Update auf macOS 15.2 werden Anwender neue Freigabemöglichkeiten erhalten.

Anwender können dann entweder den gesamten Bildschirm, eine einzelne Anwendung oder lediglich ein bestimmtes Programm-Fenster zur AirPlay-Freigabe auswählen. Zusätzlich kann das Display auch per AirPlay erweitert werden, um so mehr Platz für die eigenen Arbeitsabläufe zu schaffen.

Die erweiterten Freigabemöglichkeiten könnten sich insbesondere im beruflichen Kontext als praktisch erweisen, da diese Anwender besser davor schützen können, unbeabsichtigt private oder vertrauliche Inhalte öffentlich zu machen.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Testphase von macOS Sequoia 15.2 voraussichtlich im Dezember enden wird und Apple das Update dann zum allgemeinen Download zur Verfügung stellt. Derzeit gilt es als wahrscheinlich, dass macOS Sequoia 15.2 zusammen mit iOS 18.2 noch in der ersten Dezemberwoche veröffentlicht wird.

Änderungen begleiten Wetteranzeige

Neben den neuen AirPlay-Optionen wird macOS Sequoia 15.2 auch eine Wetteranzeige für die Menüleiste einführen, die sich über das Kontrollzentrum in den Systemeinstellungen aktivieren lässt.

Die Anzeige bietet ein Symbol für die aktuellen Wetterverhältnisse sowie die Temperatur am jeweiligen Standort. Durch Aufklappen des Menüs können Anwender zudem Details wie die prognostizierten Höchst- und Tiefsttemperaturen des Tages und eine kurze Vier-Stunden-Vorschau einsehen. Zusätzlich werden in der Wetter-App gespeicherte Favoriten angezeigt, sodass durch einen Klick darauf die App mit weiteren Vorhersagen für diese Orte geöffnet werden kann.