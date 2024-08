Safari-„Ablenkungskontrolle“: Störende Inhalte von Webseiten ausblenden

Mit den neuen Testversionen von macOS 15 Sequoia und iOS 18 ist es jetzt möglich, die Safari-Funktion „Distraction Control“ auszuprobieren – in Deutschland wird das künftig wohl „Ablenkungskontrolle“ oder so heißen. Konkret geht es hier darum, störende Bereiche auf Webseiten dauerhaft auszublenden.

Apple stellt jedoch klar, dass es sich hierbei nicht um einen Ersatz für Werbeblocker handelt. Werbebanner oder andere Inhalte, die sich regelmäßig verändern, können auf diese Weise nicht von der Anzeige ausgeschlossen werden. Vielleicht können wir auf diese Weise die nervtötenden Cookie-Banner dauerhaft entfernen, denn von offizieller Seite ist hier keine Hilfe mehr zu erwarten. Die EU hat uns gegenüber kürzlich bestätigt, dass die Regelung nicht überarbeitet wird und entsprechende Pläne nach einem Jahr (vermutlich nicht günstiger) Projektarbeit verworfen wurden.

Apples „Distraction Control“ ausprobiert

Wir haben Apples Anti-Ablenkungs-Funktion dann auch gleich mal am Beispiel eines Cookie-Banners ausprobiert. Die Funktion lässt sich über das Symbol links im Safari-Suchfeld aufrufen und konfigurieren. Im Bearbeiten-Modus kann man die betreffenden Inhalte auf der angezeigten Webseite markieren, worauf diese mit einem netten Löscheffekt entfernt werden. Anschließend speichert man diese Vorgabe ab und bekommt die Webseite ohne die störenden Bereiche zu sehen.

Ruft man die betreffende Webseite später erneut mit Safari auf, so liest der Browser im Hintergrund die mithilfe von „Distraction Control“ erstellten Vorgaben aus und wendet diese dann an. In der Praxis erscheinen die betreffenden Bereiche (in unserem Beispiel das Cookie-Banner) noch für einen Augenblick auf der Seite, werden danach aber entfernt.

Bei Bedarf kann man die Vorgaben beim Aufruf der jeweiligen Webseiten jederzeit überarbeiten. Apples „Ablenkungskontrolle“ müsste ihren Platz genau genommen in den schon länger vorhandenen, und über das gleiche Menü erreichbaren Webseiten-Einstellungen finden, wo sich noch weitere auf die jeweils gerade geöffnete Webseite bezogenen Vorgaben finden.