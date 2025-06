Tischladegerät von Anker jetzt mit 4 USB-C und bis zu 100 Watt

Von den neu vorgestellten Nano-Ladegeräten von Anker hat eines eine besondere Erwähnung verdient. Mit dem neuen 130-Watt-Modell hat der Hersteller endlich einen zeitgemäßen Ersatz für seine alten Tischladegeräte im Programm. Das neue Modell kombiniert üppige Anschlussausstattung mit satter Leistung und kompakten Abmessungen. Zudem ist die neue Ladestation nicht mehr nur wie ihre Vorgänger komplett in Schwarz, sondern auch elegant in Weiß erhältlich.

Vorab eine wichtige Info: Die neue Ladestation von Anker ist für begrenzte Zeit zum Einführungspreis erhältlich. Wir empfehlen den Kauf beim Hersteller direkt. Bei einer Bestellung über die Webseite von Anker könnt ihr den Preis mit dem Gutscheincode NANOPOWER auf glatte 40 Euro reduzieren. Der Code lässt sich zwar auch für Bestellungen bei Amazon einsetzen, dort wird der Verkaufspreis aber lediglich auf 47,99 Euro reduziert.

Bis zu 100 Watt über USB-C

Das neue Tischladegerät von Anker ist mit vier Anschlüssen für USB-C und zwei Anschlüssen für USB-A ausgestattet. Verbundene Geräte können darüber mit einer Gesamtleistung von 130 Watt versorgt werden, wobei die maximale Ladeleistung für ein einzelnes Gerät über USB-C auf 100 Watt begrenzt ist. Über USB-A kann das Ladegerät maximal 12 Watt liefern.

Die Abmessungen des neuen Tischladegeräts von Anker werden mit 93 × 98 × 19 Millimetern angegeben, das Gewicht liegt laut Hersteller bei 320 Gramm. Im Kaufpreis ist auch eine kleine Transporttasche enthalten, in der man das Ladegerät mitsamt Netzkabel verpacken und in den Rucksack oder in die Reisetasche packen kann.

Auch Akkus und Netzteil neu

Anker hat darüber hinaus auch neue Akkus und ein neues Steckernetzteil vorgestellt. Auch diese Produkte gibt es teilweise sowohl beim Hersteller als auch bei Amazon zum Einführungspreis. Hier müsst ihr einfach euer Glück versuchen und beim Kaufabschluss ebenfalls den Gutscheincode NANOPOWER ausprobieren.