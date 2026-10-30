xTool M2 im Test: Mehr als nur ein Lasergravierer

Die Bezeichnung Lasergravierer wird dem xTool M2 nicht gerecht. Dank seines modularen Aufbaus ist das Gerät weit mehr als ein gewöhnlicher Lasergravierer. Neben dem standardmäßig mitgelieferten Lasermodul lassen sich leistungsstärkere Laser, Speziallaser für bestimmte Materialien oder ein Tintenstrahl-Druckkopf einsetzen. Damit lassen sich nicht nur klassische Laserarbeiten erledigen, sondern beispielsweise auch individuelle Aufkleber herstellen.

Im Test haben wir uns vor allem mit den Möglichkeiten des mitgelieferten 10-Watt-Lasers beschäftigt und beispielsweise Holz und Papier geschnitten sowie Materialien wie Metall und Schiefer graviert. Darüber hinaus haben wir die Kombination aus Farbdruck und anschließendem Konturschnitt ausprobiert.

Der xTool M2 ist hochwertig verarbeitet und in einem stabilen Gehäuse untergebracht. Der Arbeitsbereich ist über eine große Abdeckung aus gefärbtem Acrylglas zugänglich. Darüber lassen sich nicht nur die zu bearbeitenden Materialien unkompliziert einlegen, sondern man kann den Arbeitsvorgang auch sicher beobachten. Die maximale Arbeitsfläche beträgt mit dem 10-Watt-Laser 42,6 × 32 Zentimeter, Werkstücke dürfen bis zu 2,6 Zentimeter hoch sein.

Integrierte Kamera für exakte Positionierung

Bei einfacheren Lasergravierern empfanden wir besonders das umständliche Ausrichten und Einpassen der Vorlagen als ausgesprochen lästig. Die integrierte Kamera des xTool M2 macht hier einen gewaltigen Unterschied. Eine Aufnahme des Arbeitsbereichs wird direkt in die Desktop-Software eingespielt. Dort lässt sich das Bild bei Bedarf auch stark vergrößern, um die Motive präzise auf dem eingelegten Werkstück zu positionieren. Im Praxistest funktionierte dies ausgesprochen gut. Die Motive wurden exakt an den zuvor festgelegten Stellen graviert oder ausgeschnitten.

Der xTool M2 lässt sich wahlweise über USB oder WLAN mit dem Computer verbinden. Die für Mac und Windows bereitgestellte Software bietet neben dem persönlichen Arbeitsbereich auch Zugriff auf kostenlose Projekte aus der Community. Hier stehen diverse Werkzeuge für den Import und das Bearbeiten von Bildern, Grafiken oder Textelementen zur Verfügung. Dazu zählen auch unterstützende Funktionen wie das automatische Erkennen von Konturen, was beispielsweise in Verbindung mit gedruckten Aufklebern hilfreich sein kann.

Desktop-App für Gestaltung und Bedienung

Laserleistung und Bewegungsgeschwindigkeit lassen sich in der Desktop-Software abhängig vom Material und gewünschten Ergebnis einstellen. So kann man beispielsweise je nach Einstellung auf einer dünnen Holzplatte nur zeichnen oder das Material schneiden. In aufeinanderfolgenden Arbeitsschritten lässt sich beides kombinieren.

In der Anwendung finden sich die wichtigsten Grundeinstellungen für ausgewählte Materialien. Bei Ungewissheit empfiehlt es sich, die passenden Einstellungen zunächst mit kleineren Tests zu ermitteln. So lassen sich verbrannte Kanten oder Beschädigungen der Oberfläche vermeiden.

Neben der Kamera kann der xTool M2 gegenüber einfacheren Geräten auch mit einer integrierten Entlüftung punkten. Über einen beiliegenden Abluftschlauch lassen sich die beim Schneiden und Gravieren entstehenden Dämpfe und Gerüche nach außen leiten. Wir haben uns aus Schaumstoff einen passenden Fenstereinsatz angefertigt, durch den der Schlauch ins Freie geführt wird. Optional bietet xTool einen Luftreiniger für den Betrieb in geschlossenen Räumen an.

Gravieren und Schneiden…

Neben der Bearbeitung von Holz, Metall und Schiefer haben wir den xTool M2 auch für das Schneiden von Papier verwendet. Das funktioniert überraschend gut. So lassen sich beispielsweise Grußkarten mit filigranen Mustern versehen oder komplexe Formen ausschneiden.

Für sämtliche von uns ausprobierten Arbeiten reichte die Leistung des 10-Watt-Lasers aus. Dazu zählen über die Bearbeitung von vergleichsweise weichen Werkstoffen wie Holz oder Leder hinaus auch das Gravieren von beschichteten Schlüsselanhängern und Hundemarken aus Metall sowie Schiefer.

Wer auch dickere Materialien schneiden oder spezielle Metalloberflächen bearbeiten möchte, kann das System mit anderen Lasermodulen erweitern. xTool bietet für den M2 auch einen leistungsfähigeren 20-Watt-Laser sowie ein Infrarot-Lasermodul an, mit dem sich auch für gewöhnliche Diodenlaser nicht geeignete Materialien bearbeiten oder schwarze Beschriftungen auf Kunststoff und dergleichen aufbringen lassen.

…optional auch Drucken

Eine der größten Stärken des xTool M2 ist seine Erweiterbarkeit. Neben zusätzlichen Lasermodulen steht beispielsweise ein Tintenstrahl-Druckkopf zur Verfügung. Dank der magnetischen Befestigung sind die Arbeitsköpfe innerhalb weniger Sekunden und ohne Werkzeug ausgetauscht.

Mit dem optionalen Druckmodul lassen sich farbige Motive auf geeignete Materialien aufbringen. Interessant ist insbesondere die Kombination aus Drucken und anschließendem Ausschneiden. Die Software kann dafür automatisch eine Konturlinie erzeugen, entlang der das zuvor gedruckte Motiv ausgeschnitten wird.

Wir haben auf diese Weise individuelle Aufkleber hergestellt. Das Motiv wird zunächst gedruckt und anschließend entlang seiner Umrisse freigestellt. Damit übernimmt der xTool M2 auch Aufgaben, für die häufig separate Schneideplotter wie die Geräte von Cricut verwendet werden.

Auch bedruckte Holzpuzzles lassen sich auf diese Weise herstellen. Allerdings saugte das verwendete Holz viel Tinte auf, sodass die Farben vergleichsweise blass ausfielen. Die Puzzleteile selbst ließen sich jedoch präzise ausschneiden. Die passende Vorlage stammt aus der Community-Datenbank. Denkbar ist auch, dass man ein Motiv auf Holz oder Pappe aufzieht und die Teile anschließend mit dem M2 schneidet.

Optimal für den Einstieg

Unterm Strich hat der xTool M2 bei uns einen ausgesprochen positiven Eindruck hinterlassen. Das Gerät ist hochwertig verarbeitet, lässt sich unkompliziert bedienen und bietet bereits in der Standardausstattung zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.

Die modulare Erweiterbarkeit stellt für Einsteiger einen großen Vorteil dar. In der Basisausstattung ist der xTool M2 aktuell zum Preis von 549 Euro im Onlineshop von xTool und bei Amazon erhältlich. Wer später mehr Leistung oder zusätzliche Funktionen benötigt, kann den M2 entsprechend aufrüsten, statt gleich ein neues Gerät kaufen zu müssen.