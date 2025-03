Xiaomi stellt seine neue „Electric Scooter 5“-Serie vor

Xiaomi bringt gleich vier neue Elektro-Scooter auf den deutschen Markt. Die Modelle Electric Scooter 5 Max, Electric Scooter 5 Pro, Electric Scooter 5 und Scooter Elite decken mit den Preisempfehlungen des Herstellers einen Bereich zwischen 350 Euro und 600 Euro ab.

Zwei neue Topmodelle

Die neuen Topmodelle im Elektro-Scooter-Portfolio von Xiaomi sind der Electric Scooter 5 Max und der Electric Scooter 5 Pro. Der Hersteller gibt hier die nominale Motorleistung mit 400 Watt und die maximale Leistung mit 1000 Watt an, wodurch die beiden Roller Steigungen von bis zu 22 Prozent bewältigen sollen.

Beim Xiaomi Electric Scooter 5 Max soll am Vorderrad eine doppelte Stoßdämpfung in Kombination mit einer hydraulischen Federung sowie eine Doppel-Stoßdämpfung hinten für besonderen Fahrkomfort sorgen. Der Electric Scooter 5 Pro ist sowohl vorne als auch hinten mit doppelten Stoßdämpfern ausgestattet. In beiden Modellen sind Akkus mit rund 477 Wattstunden verbaut, die eine Reichweite von bis zu 60 Kilometern ermöglichen.

Die unverbindliche Preisempfehlung für den Electric Scooter 5 Max liegt bei 599,99 Euro und für den Electric Scooter 5 Pro bei 499,99 Euro.

Günstigere Variante mit weniger Leistung

Eine Nummer kleiner geht es mit dem Xiaomi Electric Scooter 5 zur Sache. Hier kann man bei einer Preisempfehlung von 399,99 Euro ebenfalls bis zu 60 Kilometer weit fahren, der Roller ist mit 350 Watt (maximal 700 Watt) allerdings etwas schwächer und nur für Steigungen bis 18 Prozent ausgelegt. Auch muss man sich damit zufriedengeben, dass es mit der ausschließlich am Vorderrad vorhandenen Doppelfederung hier und da etwas holpriger wird.

Das günstigste Modell, der Xiaomi Electric Scooter Elite, ist aktuell noch nicht erhältlich, soll aber in Kürze mit einer Preisempfehlung von 349,99 Euro folgen. Mit einer geringeren Akkukapazität zielt dieses Modell auf Alltagspendler, die mit einer Reichweite von maximal 45 Kilometern auskommen.

Die neuen Xiaomi-Scooter sind mit einem Rahmen aus Karbonstahl ausgestattet, der eine maximale Zuladung von 120 Kilogramm erlaubt. Die Roller sind mit Blinkern, einem Frontscheinwerfer und einem Zweifach-Bremssystem ausgestattet, das aus einer mechanischen Trommelbremse vorne und einer elektrischen ABS-Bremse besteht. Auf erweiterte Einstellungen und Nutzungsstatistiken kann man wie schon bei den älteren Generationen der Xiaomi-Roller per App zugreifen.