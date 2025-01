Xiaomi Smart Kettle 2 Pro: Neuer App-Wasserkocher mit erweitertem Funktionsumfang

Xiaomi hat sein Angebot an smarten Haushaltsgeräten um den Smart Kettle 2 Pro erweitert. Der neue Wasserkocher bietet ein modernes Design, ein größeres Fassungsvermögen und eine verbesserte Konnektivität – er setzt erstmals auf WLAN statt Bluetooth. Bislang war das Modell nur direkt beim Hersteller erhältlich, doch nun ist es auch bei Amazon verfügbar.

Neues Bedienkonzept

Der Smart Kettle 2 Pro verfügt über ein Fassungsvermögen von 1,7 Litern, was 200 ml mehr als beim Vorgänger sind. Trotz der unveränderten Leistung von 1.800 Watt verspricht die neue präzise Temperaturregelung – einstellbar in 1-Grad-Schritten zwischen 40° und 90° – eine deutlich flexiblere Nutzung. Gesteuert wird entweder über einen Drehknopf an der neuen Basisstation oder bequem per Xiaomi Home App. Letztere erlaubt individuelle Einstellungen sowie die Aktivierung des Warmhaltemodus.

Eine der hervorstechenden Neuerungen ist die verlängerte Warmhaltefunktion, die das Wasser auf Wunsch bis zu 24 Stunden auf der eingestellten Temperatur hält. Standardmäßig liegt das Limit bei 12 Stunden, lässt sich jedoch über die App erweitern. Damit übertrifft der Smart Kettle 2 Pro die bisherigen Modelle deutlich.

Der Vorgänger: Mi Smart Kettle Pro von Xiaomi ausprobiert

Innen nur Edelstahl

In Sachen Sicherheit hat Xiaomi ebenfalls aufgerüstet: Der Wasserkocher verfügt über Trockenkochschutz, eine automatische Abschaltung bei Erreichen des Siedepunktes und ein doppellagiges Gehäuse, das die Außenseite kühl hält, selbst wenn das Wasser kocht. Innen setzt Xiaomi weiterhin auf lebensmittelechten Edelstahl, der für hygienische Kochvorgänge sorgt. Ein LED-Display an der Gerätebasis zeigt jederzeit die aktuelle Wassertemperatur an.

Im Vergleich zu früheren Modellen wie dem Smart Kettle Pro kommt der neue Wasserkocher mit WLAN-Konnektivität. Das neue Modell ist für 59,99 Euro erhältlich. Ab sofort ist der Wasserkocher auch auf Amazon verfügbar. Damit entfällt die bisherige Notwendigkeit auf Importplattformen mit chinesischen Varianten und zusätzlichen Stecker-Adaptern auszuweichen.