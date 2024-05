WWDC24: Apple veröffentlicht weitere Details zum Ablauf

Der grobe Zeitplan von Apples Entwicklerkonferenz WWDC ist ja schon länger bekannt. Ebenso konnte man eigentlich fest davon ausgehen, dass die Veranstaltung auch in diesem Jahr mit der traditionell auch als Livestream übertragenen Eröffnungsveranstaltung beginnt. Letzteres hat Apple jetzt auch offiziell bestätigt und zudem ein wenig mehr Details rund um den Ablauf der WWDC in diesem Jahr veröffentlicht.

Die Keynote zur diesjährigen Apple-Entwicklerkonferenz WWDC wird am 10. Juni ab 19 Uhr unserer Zeit stattfinden und sicherlich gut anderthalb Stunden dauern. Im Laufe der Veranstaltung werden erstmals einen konkreten und umfassenden Ausblick auf die neuen Versionen der Apple-Betriebssysteme erhalten, allem voran iOS 18 und macOS 15.

Wie gewohnt wird die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder live übertragen. Neben einem Livestream auf der Apple-Webseite kann man die Übertragung auch über YouTube oder auf Apple TV verfolgen. Wir gehen davon aus, dass Apple auch in diesem Jahr keine Live-Präsentation durchführt, sondern auf vorbereitete Videos zurückgreift. Die Zeit der Bühnen-Events scheint bei Apple definitiv vorbei zu sein.

Direkt im Anschluss an die Auftaktveranstaltung geht es dann mit den Entwickler-Sessions los. In den USA startet die WWDC ja um 10 Uhr vormittags und Apple hat mit „Platforms State of the Union“ für 1 Uhr nachmittags eine Veranstaltung mit weiteren Einblicken in die neusten Versionen von iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS und watchOS angesetzt.

Entwickler und sonstige Interessierte finden auf Apples WWDC-Webseite umfassende Informationen rund um die vom 10. bis 14 Juni laufende Entwicklerkonferenz. Der konkrete Zeitplan und die Inhalte der einzelnen Sessions lassen sich dort bereits abrufen. Während der Konferenz werden hier dann auch Zusammenfassungen und Videomitschnitte der einzelnen Veranstaltungen online gestellt.