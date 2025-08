WOW Live-Sport jetzt als Zusatzkanal über Prime Video buchbar

Ab sofort lässt sich das Sportangebot des Streamingdienstes WOW auch über die Prime Video-Plattform von Amazon buchen. Kundinnen und Kunden können den sogenannten Zusatzkanal direkt über Prime Video aktivieren, ohne ein separates Kundenkonto bei WOW einrichten zu müssen.

Jährlich oder monatlich buchbar

Auch eine bestehende Prime-Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung für die Buchung. Der Zahlungsprozess läuft über das Amazon-Konto, persönliche Daten wie Name und E-Mail-Adresse werden im Rahmen der Buchung an WOW übermittelt.

Mit der neuen Vertriebsoption stellt der Anbieter einen vereinfachten Zugang zur Verfügung. Das Live-Angebot von WOW bleibt inhaltlich unverändert. Es umfasst die Freitag- und Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga in voller Länge, sämtliche Partien der 2. Bundesliga sowie internationale Sportformate wie die Premier League, Formel 1, MotoGP, Golfturniere und Tennis-Events.

Zwei Tarifoptionen zur Auswahl

Die Buchung des WOW Live-Sport Zusatzkanals ist in zwei Varianten möglich. Wer sich für einen 12-Monats-Vertrag entscheidet, zahlt monatlich 29,99 Euro. Nach Ablauf des Jahres wird das Abo automatisch in ein reguläres Monatsabo zum Preis von 44,99 Euro überführt. Alternativ kann das Sportpaket auch ohne Mindestlaufzeit gebucht werden. In diesem Fall beträgt der monatliche Preis von Beginn an 44,99 Euro. Eine Kündigung ist dann jederzeit zum Monatsende möglich.

WOW Live-Sport: Wer flexibel bleiben möchte, zahlt fast den doppelten Betrag

Zugänglich ist das Programm über Prime Video sowie auf Fire TV-Geräte, Fire TV Sticks sowie Soundbars mit Fire TV-Unterstützung. Die parallele Nutzung über die WOW-App oder die Webseite ist derzeit noch nicht möglich, soll jedoch in Zukunft freigeschaltet werden. Voraussetzung dafür wird dann jedoch die Erstellung eines zusätzlichen WOW-Kontos sein.