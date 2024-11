WOW: Geräteübergreifendes Weiterschauen und neue Sonderaktion

Abonnenten des Videodienstes WOW dürfen künftig mehr Komfort erleben, wenn sie von verschiedenen Geräten aus auf das Streaming-Angebot zugreifen. Wie der Sky-Ableger per Rundschreiben an seine Kunden ankündigt, ist dort künftig eine geräteübergreifende Weiterschauen-Funktion standardmäßig aktiv.

Die Neuerung soll von Mittwoch an für alle Abonnenten von WOW aktiviert werden. In der Folge kann man angefangene Filme oder Serienfolgen auch dann, wenn man zwischendurch das Gerät wechselt, stets genau an der derselben Stelle fortsetzen, an der man die Wiedergabe zuvor unterbrochen hat.

In der Praxis kann sich diese Funktion als komfortabel erweisen, wenn man auf dem Heimweg mit dem Smartphone einen Film angefangen hat, den man dann zuhause über Apple TV fertig schauen will. WOW synchronisiert hierfür künftig nicht nur die angesehenen Videos an sich, sondern auch den jeweiligen Fortschritt auf alle Geräte.

WOW Filme & Serien und Paramount+ zum Aktionspreis

Wenn ihr auf Abo-Schnäppchen aus seid, könnte das neue Angebot WOW Filme & Serien + Paramount+ von Interesse für euch sein. Das Sonderangebot beinhaltet neben dem an sich schon von im Preis reduzierten Kombi-Paket „WOW Filme & Serien“ noch ein Jahr lang kostenlosen Zugriff auf Paramount+.

Paramount+ kostet sonst bei Einzelbuchung für sich bereits monatlich 7,99 Euro. Die WOW-Abos für Filme und Serien werden offiziell zum Monatspreis von jeweils 7,99 Euro angeboten. Wenn man sich das aktuelle Angebot noch etwas schöner rechnen will, erhält man hier zum Monatspreis von lediglich 5,98 Euro Inhalte, die bei Einzelbuchung zusammen 23,97 Euro pro Monat kosten würden.

Beachtet hier aber wie immer unbedingt das Kleingedruckte. Hier ist nicht nur die Laufzeit von zwölf Monaten und die anschließende automatische Verlängerung des WOW-Abos zum vollen Preis (aber dann monatlich kündbar) zu erwähnen, sondern auch die Tatsache, dass sich die Aktion an Neukunden von WOW und Paramount+ richtet.