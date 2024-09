Wireless Power Consortium legt Grundstein für kabellose Küchengeräte

Das Wireless Power Consortium (WPC) ist uns bislang vor allem in Verbindung mit dem drahtlosen Laden von Mobiltelefonen bekannt. Die Vereinigung steht unter anderem hinter dem Ladestandard Qi2. Das nächste Projekt des Konsortiums hört sich erstmal ein wenig nach Science Fiction an. Allerdings haben bereits erste Hersteller wissen lassen, dass sie auf diesen Zug aufspringen wollen.

Mit „Ki Cordless Kitchen“ plant das WPC die Einführung eines Standards für drahtlose Energieübertragung in der Küche. Küchenkleingeräte wie Mixer, Toaster und Wasserkocher sollen sich künftig kabellos mit Strom versorgen lassen.

Dabei handelt es sich keineswegs um Hexerei. Wichtig ist hervorzuheben, dass es sich hier zwar um eine kabellose aber keines Wegs kontaktlose Art und Weise der Stromversorgung handelt.

Induktionsfläche liefert Strom

Man darf sich das Ganze wie ein Induktionsfeld vorstellen, das beim Aufsetzen kompatibler Geräte Strom anstelle von Wärme abgibt. Die hierfür benötigten Transmitter sollen zunächst in herkömmliche Induktionskochfelder integriert und später auch unsichtbar unter Arbeitsflächen verbaut werden.

Die Vorteile einer solchen Lösung liegen auf der Hand. Ohne ein im Weg befindliches Kabel lassen sich diese besser handhaben und reinigen. Als Maximum für die Leistungsabgabe auf diesem Weg sieht der Standard 2.200 Watt vor. Ähnlich wie beim Kochen mit Induktionsflächen soll die Übertragungsfläche sofort abkühlen, wenn das benutzte Gerät entfernt wird.

Bereits namhafte Partner an Bord

In Verbindung mit der Ankündigung des Standards kann das WPC auch schon mehrere namhafte Partner nennen. So haben unter anderem die Unternehmen Miele, Philips und Beko an der Entwicklung der Richtlinien mitgearbeitet. Der Hausgerätehersteller Midea hat mit seiner „Celestial Flex Serie“ bereits einen Wasserkocher, eine Fritteuse und einen Kochroboter angekündigt, die Mithilfe des neuen Standards mit Strom versorgt werden.

Bis zur Marktreife wird es allerdings noch etwas dauern. Mitglieder des WPC sollen noch in diesem Jahr erste Produkte für Tests und eine Zertifizierung einreichen können. So richtig spannend könnte es um dieses Thema dann im kommenden Jahr werden.