Wi-Fi 8 setzt auf Stabilität statt Maximalgeschwindigkeit

Die Entwicklung kabelloser Netzwerktechnologie war bislang stark auf höhere Datenraten ausgerichtet. Jede neue Wi-Fi-Generation versprach mehr Geschwindigkeit, kürzere Reaktionszeiten und verbesserte Streaming-Qualität. Doch mit Wi-Fi 8, dem kommenden Standard nach Wi-Fi 7, zeichnet sich ein Kurswechsel ab.

Anstatt auf immer höhere Übertragungsraten zu setzen, steht diesmal die Stabilität der Verbindung im Vordergrund. Das Ziel: zuverlässigere Netzwerke, die auch unter hoher Belastung konstant funktionieren.

Die veränderten Anforderungen im Alltag machen diesen neuen Schwerpunkt notwendig. In vielen Haushalten sind heute dutzende Geräte gleichzeitig online, von Fernsehern über Notebooks bis zu vernetzten Haushaltsgeräten. Dabei geht es seltener um Spitzengeschwindigkeiten, sondern vielmehr darum, dass alle Geräte dauerhaft eine stabile Verbindung halten. Störungen beim Wechsel zwischen Räumen, Verbindungsabbrüche bei Videotelefonaten oder Ruckler beim Streamen sollen mit Wi-Fi 8 der Vergangenheit angehören.

TP-Link demonstriert erste Verbindung mit Wi-Fi 8

Einen praktischen Ausblick in diese Zukunft liefert der Netzwerkausrüster TP-Link. Das Unternehmen hat erfolgreich eine erste Verbindung auf Basis des neuen Standards demonstriert. Dabei wurde nicht nur ein funktionierender Wi-Fi-8-Beacon gesendet, sondern auch ein stabiler Datendurchsatz erreicht. Die gezeigte Technik basiert auf einem Prototypen, der in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Branche entwickelt wurde.

Hinter Wi-Fi 8 steht die Spezifikation IEEE 802.11bn, die voraussichtlich 2026 oder 2027 in ersten Produkten verfügbar wird. Neben einer besseren Koordination zwischen mehreren Access Points stehen Funktionen wie verbesserte Reichweite (ELR), differenzierte Signalverarbeitung (UEQM) und intelligentes Kanalmanagement (DSO, NPCA) im Zentrum. Diese Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass auch bei vielen gleichzeitig verbundenen Geräten im Haushalt keine Leistungseinbrüche mehr auftreten.

TP-Link sieht die neue Technologie nicht als Ersatz für schnelle Verbindungen, sondern als notwendigen Schritt zu einem belastbaren Netzwerkalltag. Besonders Haushalte mit vielen Endgeräten und komplexen Grundrissen sollen perspektivisch von den Neuerungen profitieren.

