waipu.tv und WOW Filme & Serien für 5,99 Euro im Monat

Hatten wir schon mal erwähnt, dass man waipu.tv eigentlich nicht zum regulären Preis abonnieren kann? Selbst wer zum regulären Preis buchen wollte, hätte angesichts der häufig wechselnden Aktionen Schwierigkeiten, die Standardoption überhaupt zu finden.

Mit waipu.tv Perfect Plus und WOW Filme & Serien ist heute eine neue Werbeaktion für den IPTV-Anbieter angelaufen. Wer sich für zwölf Monate festlegt, bezahlt für die Kombination dieser beiden Unterhaltungsangebote lediglich 5,99 Euro im Monat.

Bereits waipu.tv Perfect Plus wäre mit einem regulären Monatspreis von 14,99 Euro hier deutlich teurer. Ergänzend dazu ist dann noch das Film- und Serienpaket der Sky-Tochter WOW enthalten, für das man derzeit normalerweise 5,98 Euro im Monat anlegen muss. Es gilt lediglich zu beachten, dass sich das Bundle-Angebot ab dem 13. Monat automatisch zum regulären Preis von 23,99 Euro pro Monat verlängert, wenn nicht zuvor gekündigt wurde. Ansonsten kann man das Paket nach Ablauf des ersten Jahres aber auch jederzeit auf monatlicher Basis kündigen.

Umfangreiches Unterhaltungspaket

WOW Filme und Serien kann mit einem hochkarätigen Mix aus Serien- und Filmproduktionen aufwarten. Dazu zählen Filme wie „Gladiator II“, „Wicked“, „Ghostbusters: Frozen Empire“ oder „Konklave“. Im Serienbereich des Anbieters finden sich Produktionen wie „The Last of Us“, „The White Lotus“ oder „Ghosts“.

waipu.tv Perfect Plus ist einer der führenden Anbieter für IPTV und hat mittlerweile mehr als 300 Sender im Programm, die größtenteils in HD abrufbar sind (darunter auch RTL und Pro7). Zudem haben Abonnenten von waipu.tv Perfect Plus Zugriff auf rund 70 Pay-TV-Sender (13th Street, SYFY, Warner TV Serie, AXN Black, HISTORY, SPORT1+ und mehr) sowie eine mehr als 40.000 Titel umfassende Mediathek. Die Inhalte lassen sich mit bis zu vier Streams gleichzeitig abrufen. Ein im Preis inbegriffener Online-Videorekorder bietet zudem ein Aufnahmevolumen von 150 Stunden.