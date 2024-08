Von Aqara und SwitchBot: Beide HomeKit-Türschlösser zum Sonderpreis

Aqara und SwitchBot bieten ihre Smarthome-Türschlösser aktuell beide zu reduzierten Preisen an. Die Aktionen laufen noch bis zum Monatswchesel und sorgen dafür, das beide Lösungen unterhalb der 200-Euro-Marke angeboten werden. Auf ifun.de haben wir uns die Türschlösser beider Hersteller ausführlich angeschaut und würden eher zum SwitchBot-Modell greifen, obwohl nur das Aqara Smart Lock neben der HomeKit und Matter-Anbindung auch über eine HomeKey-Integration verfügt.

Aqara Smart Lock U200

Das Aqara Smart Lock U200, das zuvor für 269 Euro angeboten wurde, ist nun für 199 Euro erhältlich. Der Hersteller hat in das U200 mehrere Sicherheits- und Bedienungsoptionen integriert. So lässt sich die Tür über einen Fingerabdrucksensor, per Apple HomeKey, via NFC oder durch die Eingabe eines Zahlencodes öffnen. Über die Aqara-App kann zudem eine umfassende Nutzerverwaltung durchgeführt werden, die es ermöglicht, unterschiedlichen Personen zeitlich begrenzte oder einmalige Zutrittsrechte zu erteilen.

Ein weiterer Vorteil des Aqara U200 ist seine Integration in das Apple HomeKit-System über den Matter-Standard. Dies erlaubt die einfache Einbindung in bestehende Smarthome-Setups und die Steuerung über Apples Home-App. Trotz der HomeKit-Integration bevorzugen wir aufgrund der schnellen Reaktionszeit im Alltag die Nutzung des Fingerabdrucksensors.

SwitchBot Lock Pro

Auch SwitchBot bietet eine Preisreduktion für sein Smarthome-Türschloss an. Das SwitchBot Lock Pro, das ursprünglich für 239 Euro in den Handel startete, ist nun für 189 Euro erhältlich. Diese überarbeitete Version des ursprünglichen SwitchBot-Türschlosses bringt vor allem auf der Softwareseite Neuerungen mit sich. Die Unterstützung von Matter ermöglicht die Integration des Schlosses in HomeKit, während ein stärkerer Motor und eine verlängerte Batterielaufzeit von bis zu neun Monaten die alltägliche Nutzung erleichtern.

Das SwitchBot Lock Pro bietet ähnlich wie das Aqara U200 mehrere Optionen zur Türöffnung. Das zugehörige Keypad, das Teil des Bundles ist, ermöglicht die Eingabe von Zahlencodes, die Verwendung eines Fingerabdrucksensors sowie das Öffnen der Tür per NFC-Tag. Diese Funktionen können individuell über die SwitchBot-App verwaltet werden, wo auch temporäre und einmalige Zutrittsrechte eingerichtet werden können.

Für beide Schlösser gilt, dass die herkömmliche Schlüsselbedienung auch nach der Installation weiterhin möglich ist. Diese Nachrüstlösungen bewahren somit die Funktionalität des ursprünglichen Türschlosses und erweitern diese lediglich um einen zusätzlichen Motor. Ein Komfort-Plus an der Tür, das wir nicht mehr missen wollen.