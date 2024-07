Vision Pro: Halterungen von Drittanbietern wollen den Kopf entlasten

Nachdem die Apple Vision Pro hierzulande seit zwei Wochen erhältlich ist, können sich diejenigen von euch, die sich die Datenbrille direkt zum Verkaufsstart geleistet haben, sicherlich fundierter zu deren Tragekomfort äußern. Fakt ist, dass die Vision Pro kein Leichtgewicht ist, und man dies auch spürt, wenn man sie länger trägt.

Apple gibt der Vision Pro zwar ab Werk schon zwei verschiedene Haltebänder mit, doch wäre vermutlich eine Kombination aus diesen beiden Varianten das Optimum. Beim gewöhnlichen „Solo Band“ handelt es sich um den flexiblen und breiten Haltegurt aus Strickgewebe, der allerdings nur über den Hinterkopf läuft. Das „Dual Loop Band“ kombiniert dagegen zwei Bänder, die über den Hinterkopf und die Kopfoberseite laufen. Hier sind die beiden Haltegurte allerdings vergleichsweise dünn, was wiederum zu Komforteinbußen führt.

Die Tatsache, dass Apple hier an der goldenen Mitte vorbeisteuert, hat bereits nach dem Start der Apple-Brille in den USA mehrere Zubehöranbieter auf den Plan gerufen. Als elegante Lösung bietet sich das oben abgebildete, optisch zum „Solo Band“ von Apple passende DR210-Kopfband von Spigen an. Der zusätzliche Gurt wird am „Solo Band“ befestigt und oben über den Kopf gezogen. Wie gut das funktioniert, hängt anscheinend stark von der Kopfform ab. Ein Teil der Käufer des Zubehör kritisiert ungenügende Möglichkeiten zum Einstellen der Länge.

Als Alternative dazu wäre dann noch der Kopfgurt von AnnaPro zu erwähnen, der wie das Spigen-Kopfband um die 33 Euro kostet und ebenfalls mit dem „Solo Loop“ kombiniert wird.

Gegen diese beiden Lösungen wirkt der Adicop Elite Strap (unten) zumindest optisch wie ein Overkill, könnte allerdings ein ganzes Stück mehr Komfort vermitteln. Bei diesem für 40 Euro erhältlichen Zubehör handelt es sich um eine komplette Halterung für die Vision Pro, bei der man flexible Möglichkeiten zum Einstellen der Passform und zum Ausgleichen der Gewichtsverteilung hat.