Video-Downloader „Downie“: Anti-Crack-Maßnahmen des Entwicklers in der Kritik

Der Video-Downloader Downie zählt seit langer Zeit zu unseren Standard-Apps und -Empfehlungen. Daher ist es super ärgerlich, dass die Anwendung aktuell nachvollziehbar im Kreuzfeuer steht. Der Entwickler Charlie Monroe hat eine Funktion integriert, die illegale Nutzer abschrecken soll und mit dem wahllosen Löschen von Dateien auf dem Computer droht. Diese Maßnahme fliegt Monroe gerade um die Ohren.

Ihren Ausschlag hat die Angelegenheit durch die Beschwerde eines Nutzers genommen, der zwar für Downie bezahlt hat, jedoch in einem Pop-up-Fenster der App des Software-Diebstahls bezichtigt wurde und sich zudem mit dem Hinweis konfrontiert sah, dass Downie möglicherweise zufällig ausgewählte Dateien von seinem Computer gelöscht hat. Die Meldung wurde offenbar aktiviert, nachdem der Nutzer im Feedback-Formular der App eine E-Mail-Adresse verwendet hat, die nicht mit der bei der Registrierung genutzten Adresse übereinstimmt.

Der Entwickler von Downie hat sich mittlerweile für den Sachverhalt entschuldigt und gibt vor, dass es sich bei dieser Funktion um seit Jahren vergessenes Überbleibsel handelt, die er in den neuesten Versionen seiner App dann auch direkt entfernt hat. Die Nachricht hätte seinen Worten zufolge ausschließlich jenen Nutzern angezeigt werden sollen, die ihm Support-Anfragen aus einer illegal bezogenen Version seiner App heraus zuschicken. Downie habe zu keiner Zeit auf die Dateien von Nutzern zugegriffen oder diese gar gelöscht.

[…] If the user then migrated to a genuine version, then this might have been saved from earlier which is why it would get displayed nonetheless. In either case, this will be removed in the next update and I do sincerely appologize to anyone who was accused this way. […]

— Charlie Monroe (@charlieMonroe) March 11, 2024