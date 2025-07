Urlaubs-Angebot: Lese-Flatrate Readly zwei Monate für 1 Euro

Die Sommer-Aktionen von Readly haben inzwischen Tradition. Auch in diesem Jahr kann man sich die Leseflatrate wieder zwei Monate lang zum Preis von lediglich 1 Euro sichern. Wir können euch nicht sicher sagen, ob das Angebot auch für bestehende Konten gilt. Jedenfalls gibt es im Verlauf der Aktivierung die Möglichkeit, sich mit einem bestehenden Nutzerkonto anzumelden.

Readly hat seinen Schwerpunkt klar im Magazin-Bereich und bietet darüber hinaus auch verschiedene Tages- und Wochenzeitungen an, darunter auch einige bekannte deutschsprachige Titel. Insgesamt finden sich im Angebot von Readly derzeit mehr als 8.000 verschiedene Magazine und Zeitungen in 15 verschiedenen Sprachen, die für besseren Überblick in mehr als 37 Kategorien sortiert sind.

Top-Magazine auch zum Hören verfügbar

Relativ neu sind die im Rahmen eines Abos verfügbaren, KI-generierten Audioartikel, die dem Anbieter zufolge für die Top-50-Magazine von Readly verfügbar sind. Auf diese Weise lassen sich Magazine wie National Geographic beispielsweise auch bequem im Auto hören.

Der Zugriff auf die über Readly verfügbaren Inhalte ist entweder per Webbrowser oder – das ist die komfortabelste Variante – mithilfe der für iPad oder das iPhone optimierten Readly-App möglich. Die Inhalte können optional auch für die Offline-Nutzung heruntergeladen werden.

Abo mit vier weiteren Personen teilen

Zum regulären Preis lohnt sich das Abo von Readly insbesondere dann, wenn man sich die Gebühren mit mehreren Personen teilt. Für jedes Readly-Abo kann man bis zu fünf Nutzerprofile erstellen, die dann jeweils eigenen Favoriten und individuelle Leseverläufe speichern können. Readly betont in seinen Nutzungsbedingungen, dass man diese Profile nicht nur in der Familie teilen, sondern auch gemeinsam mit Freunden nutzen kann.

Ihr müsst euch nur die Laufzeit der Aktion in den Kalender schreiben. Nach Ablauf der zwei Monate geht die Mitgliedschaft in ein reguläres Abo zum Monatspreis von 14,99 Euro über, das sich jedoch monatlich kündigen lässt. Hier geht es zur Aktionsseite.