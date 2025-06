Ugreen: Zubehöraktionen für USB-C-Docks, Ladegeräte und mehr

UGREEN bietet in dieser Woche mehrere Zubehörprodukte mit Preisnachlass an, darunter auch Dockingstationen für den Anschluss mehrerer Displays.

Die beiden Modelle „Revodok Pro Docking Station“ und „Revodok Pro Triple Display Dock“ unterstützen den Anschluss mehrerer Monitore über HDMI und DisplayPort. Während sich die Bildausgabe grundsätzlich sowohl unter Windows als auch unter macOS nutzen lässt, profitieren Windows-Nutzer stärker vom sogenannten MST-Modus. Dieser erlaubt eine echte Erweiterung des Desktops mit jeweils unabhängiger Anzeige auf mehreren Bildschirmen. macOS hingegen spiegelt bei Mehrfachverbindungen in der Regel nur den Hauptbildschirm.

Beide Dockingstationen bieten zwei schnelle USB-C-Datenanschlüsse mit bis zu 10 Gbit/s sowie zwei zusätzliche USB-2.0-Buchsen. Ergänzt werden sie durch einen Audioanschluss und einen Kartenleser. Die einfachere Variante mit zwei Monitoranschlüssen ist derzeit für 49,99 Euro erhältlich. Das Modell mit Unterstützung für drei Displays kostet 59,99 Euro. In beiden Fällen kann ein Rabattgutschein direkt auf der Produktseite aktiviert werden.

Docks, Ladegeräte und Steckdosenwürfel

Für mobile Arbeitsplätze oder Nutzer mit vielen Peripheriegeräten bietet UGREEN einen kompakten USB-C-Hub mit neun Anschlüssen an. Neben einem HDMI-Ausgang mit Unterstützung für 4K bei 60 Hz sind ein SD-Kartenleser, Ethernet, drei USB-A- und zwei USB-C-Buchsen sowie ein Power-Delivery-Anschluss mit bis zu 100 W integriert. Der Hub richtet sich an Nutzer, die viele Geräte anschließen und gleichzeitig laden möchten. Er ist derzeit für 29,99 Euro erhältlich.

Auch im Ladebereich hat UGREEN ein Angebot. Die 65-Watt-Ladestation mit fünf Anschlüssen, darunter vier USB-C-Ports, ist derzeit für 27,99 Euro erhältlich. Ergänzt wird das Zubehörsortiment durch eine kompakte Mehrfachsteckdose im Würfelformat. Diese kombiniert zwei Steckdosen mit vier USB-Anschlüssen, unterstützt Schnellladen und verfügt über einen Ein- und Ausschalter sowie Schutzmechanismen gegen Überladung und Überspannung. Der Preis liegt bei 17,89 Euro.

Produkthinweis UGREEN Steckdosenleiste mit USB C Mehrfachsteckdose Schalter 6-Fach 20W Schnellladen 3680W Steckdosenwürfel mit... 17,89 EUR 29,99 EUR

USB-Mikrofon für Streaming und Sprachaufnahmen

Für den Einsatz im Homeoffice oder beim Streaming bewirbt UGREEN zudem ein USB-Mikrofon mit Nierencharakteristik und integrierter Rauschunterdrückung. Das Gerät unterstützt Aufnahmen in hoher Qualität und bietet eine RGB-Beleuchtung mit verschiedenen Modi. Per Tasten lassen sich Lautstärke, Licht und Stummschaltung direkt am Mikrofon regeln. Der aktuelle Preis liegt bei 32,99 Euro.