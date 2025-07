UGREEN NASync: Neues 4-Bay-NAS DH4300 startet in den Markt

UGREEN erweitert sein NAS-Portfolio um ein weiteres Modell. Bereits seit Ende 2024 bietet der Hersteller mehrere netzwerkgebundene Speicherlösungen an. Mit dem NASync DH4300 Plus folgt nun eine neue Variante im kompakten Desktop-Format. Das Gerät ist mit vier Festplatteneinschüben ausgestattet und richtet sich an Privatanwender sowie kleine Büros, die ihre Daten lokal sichern möchten.

Die Speicherkapazität lässt sich auf bis zu 120 Terabyte ausbauen. Cloud-Abonnements sind für die Nutzung nicht erforderlich.

Zum Einsatz kommt ein RK3588C-Prozessor, kombiniert mit 8 GB Arbeitsspeicher. Der integrierte 2,5-Gigabit-Netzwerkanschluss ermöglicht hohe Übertragungsraten, die laut Hersteller den Transfer eines Gigabytes in rund drei Sekunden erlauben.

Die Einrichtung erfolgt über die UGREEN-NAS-App, die sowohl für macOS als auch im App Store verfügbar ist. Auf Amazon wird das Gerät ohne Platten mit einem Listenpreis von 429,99 Euro angeboten. Zum Verkaufsstart steht ein Rabatt-Coupon bereit, der den Preis vorübergehend um 20 Prozent reduziert.



Automatisierte Fotoverwaltung

Ein zentrales Feature ist die integrierte KI-gestützte Fotoverwaltung. Das NAS analysiert Inhalte nach Gesichtern, Objekten und Orten, entfernt doppelte Dateien und erstellt auf Wunsch automatisch sortierte Alben. Geteilte Inhalte lassen sich über QR-Codes oder automatisch generierte Links bereitstellen.

Zugriffe erfolgen lokal oder über das Internet. Darüber hinaus bietet die Software Sicherheitsfunktionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, verschlüsselte Verbindungen sowie nutzerspezifische Freigaben. Persönliche Verzeichnisse können zusätzlich geschützt werden.

UGOS-Betriebssystem vergleichsweise einfach

Das DH4300 Plus wird ohne Festplatten ausgeliefert und unterstützt verschiedene RAID-Konfigurationen, die bei defekten Platten eine Datenwiederherstellung ermöglichen. Neben dem neuen Desktop-Modell bietet UGREEN weitere Varianten für unterschiedliche Einsatzszenarien an, darunter NAS-Systeme mit SSD-Steckplätzen oder erhöhter Netzwerkleistung. Die Systeme sind auf langfristige Nutzung ausgelegt und sollen vor allem als Alternative zu kostenpflichtigen Cloud-Diensten dienen.

Funktional sind die Systeme (noch) nicht auf Augenhöhe mit Geräten von Wettbewerbern wie Synology oder QNAP punkten dafür aber mit einer kinderleichten Einrichtung und einem einfach zu überblickenden Funktionsumfang.