Über 1 Milliarde Abos: Die Details aus Apples Finanzgespräch

Wie berichtet, hat Apple in der Nacht zum Freitag seine aktuellen Quartalszahlen veröffentlicht und berichtet von einem Umsatzanstieg auf 124,3 Milliarden US-Dollar im Dezember-Quartal. Damit schreibt Apple das beste Quartal der Unternehmensgeschichte und verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von vier Prozent.

Hat gerade das beste Quartal in der Unternehmensgeschichte abgeliefert: Tim Cook

Besonders der Services-Bereich, in dem Apple auch die Einnahmen aus dem App Store verbucht, trug dazu bei, Rekordeinnahmen von 26,3 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Europa gehört dabei zu den Regionen, in denen Apple die eigenen Umsätze gesteigert hat.

Dies geht aus dem sogenannten „Earnings Call“, dem Finanzgespräch mit Apple-Chef Tim Cook und Apples neuem Finanzchef Kevan Parekh hervor, das sich auf der Investoren-Webseite Apples nachhören lässt.

Die Details aus Apples Konferenzgespräch

Ein Schwerpunkt lag (selbstredend) auf Apple Intelligence, Apples neuem KI-Werkzeugkasten für iPhone, iPad und Mac. Ab April soll Apple Intelligence auch in Deutschland sowie weiteren europäischen Märkten starten. Dann sollen die KI-Funktionen unter anderem in Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch verfügbar sein. Dies bedeutet: Noch maximal 90 Tage, bis Apple Intelligence auch in Deutschland erscheint.

Die wichtigsten Details im Überblick

Rekordeinnahmen von 26,3 Milliarden US-Dollar

Noch maximal 90 Tage bis Apple Intelligence

Mehr als eine Milliarde bezahlte Abos

Service-Umsatz 14 Prozent über Vorjahr

Jeder zweite iPad-Käufer ist Neukunde

11 Prozent Umsatzrückgang in China

2,35 Milliarden aktive Geräte

MacBook Air bleibt beliebtestes MacBook

Apples Chefetage hebt insbesondere die Einbindung von Apple Intelligence in Siri sowie neue Funktionen zur Text- und Bildbearbeitung hervor. In welchem Umfang sich diese Neuerungen auf die Geräteverkäufe auswirken, ist unklar. Apple gibt aber an, dass in Märkten mit Apple Intelligence die Verkaufszahlen der neuesten iPhone-Modelle besser ausfielen als in Regionen ohne die KI-Funktionen.

Mehr als eine Milliarde bezahlte Abos

Neben der Hardware bleibt das Servicegeschäft ein entscheidender Faktor für Apple. Laut eigenen Angaben verzeichnet das Unternehmen mittlerweile mehr als eine Milliarde bezahlte Abonnements über alle Dienste hinweg. Dazu zählen unter anderem Apple Music, iCloud, Apple TV+ und der App Store. Die hohe Zahl an Abonnenten dürfte ein wesentlicher Treiber des Service-Umsatzes sein, der im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent gestiegen ist.

Auch der Mac-Bereich hat zugelegt. Die Umsätze wuchsen um 16 Prozent, was Apple unter anderem auf neue Modelle mit den leistungsfähigen, hauseigenen Prozessoren zurückführt. Beim iPad betrug das Umsatzwachstum 15 Prozent. Laut Apple waren mehr als die Hälfte der iPad-Käufer Neukunden.

2,35 Milliarden aktive Geräte

Während Apple in Europa und vielen anderen Märkten Wachstum verzeichnet, bleibt China eine Herausforderung. Dort sind die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent gesunken. Apple führt dies unter anderem auf die starke Konkurrenz sowie auf das Fehlen von Apple Intelligence in China zurück. Zusätzlich gibt das Unternehmen an, dass Lagerbestände abgebaut wurden, was sich ebenfalls auf die Quartalszahlen ausgewirkt habe.

Apple TV+ verzeichnet weiteres Wachstum und hat inzwischen mehr als 2.500 Award-Nominierungen sowie über 538 Preise erhalten. Das MacBook Air bleibt das meistverkaufte Modell in der Mac-Reihe. Zudem gibt Apple an, dass weltweit mehr als 2,35 Milliarden aktive Geräte genutzt werden – ein neuer Höchststand.