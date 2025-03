Ubiquiti hat zwei neue UniFi-Access-Points mit WiFi 7 im Programm

Nachdem wir eben erst neue UniFi-Gateways von Ubiquiti gesehen haben, legt der Netzwerk-Ausstatter jetzt noch mit zwei WLAN-Access-Points nach, die beide mit WiFi 7 kompatibel sind.

U7 Lite für Home und Office

Der neue UniFi U7 Lite löst bei gleichem Preis von 113,05 Euro das Modell U6 Lite ab, kommt aber nicht nur mit Unterstützung für WiFi 7, sondern verfügt zudem über einen Uplink-Anschluss mit nun 2,5 Gigabit. Beim Vorgänger war hier lediglich einfaches Gigabit-Ethernet verbaut.

Anders als die teureren und größeren WiFi-7-Access-Points von Ubiquiti unterstützen sowohl der U7 Lite als auch der ebenfalls neue U7 In-Wall nur die Frequenzen 2,4 und 5 GHz. Dies sollte angesichts der Tatsache, dass der hier fehlende 6-GHz-Bereich bislang ohnehin nur von wenigen Geräten genutzt wird, im privaten oder Small-Office-Bereich zu verschmerzen sein. Wer jedoch Wert auf maximale Leistung legt, muss hier etwas mehr investieren.

Von den Dimensionen und auch der Optik hat sich der neue Lite-Access-Point von Ubiquiti nur unwesentlich verändert. Mit einem Durchmesser von 17,1 Zentimetern ist er etwas größer als sein Vorgänger. Die Stromversorgung erfolgt weiterhin über PoE. Hier ist zu beachten, dass im Lieferumfang kein PoE-Netzadapter enthalten ist. Falls dieser benötigt wird, fallen hierfür zusätzlich 21,42 Euro an.

U7-Access-Point für die Wandmontage

Der ebenfalls neue, für die Wandmontage vorgesehene UniFi U7 In-Wall kostet bei vergleichbaren Leistungsdaten mit 166,60 Euro ein ganzes Stück mehr, will diesen Preisunterschied jedoch durch eine verbesserte technische Ausstattung wettmachen.

Zusätzlich zu dem PoE-Anschluss auf der Rückseite finden sich an der Unterseite des U7 In-Wall zwei 2,5-GbE-Anschlüsse, mit deren Hilfe man Geräte auch per Ethernetkabel ins Netzwerk einbinden kann. Zudem unterstützt einer der beiden Anschlüsse PoE-Passthrough und bietet somit die Möglichkeit, ein per Kabel angebundenes Gerät auch gleich mit Strom zu versorgen.

Die beiden Produktneuheiten von Ubiquiti sind direkt zum Kauf über den Onlineshop des Herstellers erhältlich.

Die UniFi-Neuheiten im Video