Tim Cook stimmt Apple-Belegschaft auf KI-Kurs ein

Apple konnte zum Ende der vergangenen Woche mit hervorragenden Quartalszahlen überraschen. Im Anschluss an die Bekanntgabe des neuen Umsatzrekords hat der Firmenchef Tim Cook auf dem Apple-Firmengelände in Cupertino eine Mitarbeiterversammlung abgehalten, in der es vor allem auch um die künftige Positionierung Apples mit Blick auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz ging.

Dem Wirtschaftsmagazin Bloomberg zufolge hat Cook seine Mitarbeiter dabei darauf eingeschworen, dass er das Thema künstliche Intelligenz als mindestens so groß, wenn nicht gar wichtiger als das Internet, Smartphones, Cloud-Computing und Apps betrachte. Apple müsse und werde hier dabei sein. Man wolle die nötigen Investitionen tätigen, um diese Entwicklung aktiv mitzugestalten.

Apple sei nie Erster gewesen

Cook widersetzte sich dabei dem Eindruck, Apple sei hier zu spät und müsse einen Rückstand aufholen. Stattdessen gab sich der Apple-Chef optimistisch und berief sich darauf, dass Apple stets vergleichsweise spät auf neue Technologien aufspringt. So habe es in der Vergangenheit schon PCs vor dem Mac gegeben, Smartphones vor dem iPhone, Tablets vor dem iPad oder MP3-Player vor dem iPod. Apple habe jedoch stets die erfolgreichen Varianten solcher Geräte konzipiert und dieselbe Einschätzung trage er auch beim Thema KI.

Um diese Argumentation zu festigen, wiederholte Cook bereits gegenüber Investoren gemachte Aussagen zu Apples aktuellen Investitionen in diesem Bereich. So seien von den im vergangenen Jahr eingestellten 12.000 neuen Mitarbeitern rund 40 Prozent in den Bereichen Forschung und Entwicklung tätig. Bereits heute früh haben wir darüber berichtet, dass Apple derzeit Entwickler für eine eigene KI-Suchmaschine sucht.

Eigene KI-Chips und Siri-Neustart

Als zentraler Teil von Apples Engagement im KI-Bereich sei zudem die Entwicklung eigener Chips für solche Anwendungen anzusehen. Bloomberg zufolge arbeitet das Unternehmen an einem KI-Chip mit der internen Bezeichnung “Baltra” und bereitet eine Serverfertigung in Houston vor, um KI‑Funktionen unternehmensweit zu unterstützen.

Gemeinsam mit Cook war auch Apples Software-Chef Craig Federighi vor Ort und brachte die Anstrengungen um eine Verbesserung von Siri erneut zur Sprache. Die überarbeitete und auf einer neu entwickelten Architektur basierende Version soll im kommenden Jahr veröffentlicht werden.