TG Pro dreht am Lüfter: Bereit für das neue MacBook Pro

Der 13 Megabyte große Download richtet sich damit eher an eingefleischte Nerds denn an oberflächlich interessierte Anwender, denen auch die Temperatur-Anzeige der Freeware-Applikation Stats ausreichen dürfte.

Die Mac-Applikation TG Pro unterstützt in ihrer jüngsten Version nun auch das neue MacBook Pro und ist in der Lage die Lüfter-Drehzahlen des tragbaren Rechners nach Belieben zu manipulieren. Mit der Version 2.7 vom 26. Juni versteht sich das Hardware-Werkzeug nun auch auf Apples M2-Prozessor.

Insert

You are going to send email to