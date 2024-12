Telepolis-Archiv gelöscht: Alle Inhalte vor 2021 offline

Das Online-Portal Telepolis hat den Zugang zu fast seinem gesamten Archiv gesperrt und bietet bis auf Weiteres nur noch jene Artikel an, die nach 2021 veröffentlicht wurden. Alle anderen Inhalte hat die zu Heise Medien gehörende Plattform jetzt offline gestellt.

Telepolis gehört zu den ältesten noch aktiven Online-Magazinen und publiziert seit 1996.

Ausschlaggebend für die sogenannte Deindizierung seien bereits vor zwei Jahren überarbeitete journalistische Standards, denen die älteren Beiträge laut Heise nicht immer gerecht würden.

Urheberrechtliche Unsicherheiten

Unter anderem werden in diesem Zusammenhang urheberrechtliche Unwägbarkeiten angeführt. So könne man Urheberrechtsverletzungen in älteren Beiträgen nicht ausschließen, da man bei Telepolis im Umgang mit entsprechend geschützten Inhalten “in der Frühzeit des Internets lockerer war” als rechtlich zulässig.

Die Redaktion wolle nun sicherstellen, dass die Artikel den aktuellen Ansprüchen an Transparenz, Glaubwürdigkeit und Barrierefreiheit entsprechen. Auf eine komplette Rückkehr des Archivs werden treue Leser des Magazins allerdings vergeblich warten müssen. Laut Heise habe man sich eingestehen müssen, dass es “keine realistische Möglichkeit” gebe, alle Artikel der letzten 25 Jahre hinreichend zu prüfen. Stattdessen sollen nur ausgewählte Texte erneut veröffentlicht und aktualisiert werden.

Archiv-Rückkehr „unrealistisch“

In den neu veröffentlichten Texten sollen dann nicht nur Meinung und Werbung nachvollziehbar gekennzeichnet, sondern auch Hinweise auf Interessenkonflikte und etwaige Finanzierungen berücksichtigt werden.

Bis die ersten “Archivperlen” erneut veröffentlicht werden, bleibt das Telepolis-Archiv jedoch in Gänze offline. Die Redaktion betont zwar, dass die Maßnahme kein Misstrauensvotum gegenüber den früheren Autoren darstelle, vermittelt durch ihr Handeln jedoch leider genau diesen Eindruck und irritiert mit der gewählten Holzhammer-Methode, die viele Links im Netz nun über Nacht ins Leere laufen lassen wird.