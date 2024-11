SwitchBot Wetterstationen: CO2 Meter Pro ausprobiert

Mitte Oktober hat der Smart-Home-Ausstatter SwitchBot, der zuletzt mit seinem empfehlenswerten HomeKit-Türschloss und den ultrakompakten Saugrobotern vom Typ K10+ und K10+ Pro auf sich aufmerksam gemacht hat, neue Wohnraumsensoren für datenaffine Nutzer auf den Markt gebracht.

Schlichtes LC-Display mit CO2- und Komfort-Anzeige

Wetterstation und CO2-Sensor

Neben dem der SwitchBot Wetterstation für 28 Euro, die Temperatur, Uhrzeit und Datum, die Luftfeuchtigkeit und Außenwetterbedingungen anzeigen kann, ist auch das SwitchBot CO2 Meter für 47 Euro erhältlich. Dieser informiert zusätzlich zu den Werteangaben des kleinen Bruders auch über die aktuelle CO2-Konzentration in der Luft und eignet sich damit für Räume, Wohnungen und Bereiche, in denen sich regelmäßig viele Menschen aufhalten oder in denen Kamin, Grill und offene Feuerstellen zum Einsatz kommen.

Eine besondere Eigenschaft der Sensoren ist, dass diese ihre Konnektivitätsfunktionen nicht als zentrales Funktionsmerkmal hervorheben, sondern eher als nachgeordnete Option anbieten. Dies erlaubt den Sensoren, unabhängig oder vernetzt zu arbeiten.

Wahlweise: Betrieb mit Batterien oder USB-C-Kabel

Das SwitchBot CO2 Meter Pro, das sowohl Platz für zwei AA-Batterien (für 12 Monate Laufzeit) bietet als auch über eine USB-C-Buchse auf der Rückseite verfügt, lässt sich auch ohne App betreiben und informiert mit seinem gut ablesbaren, monochromen LC-Display in Echtzeit über die gemessenen Werte.

App und Hub optional

Die App des Anbieters kommt zum Einsatz, wenn auf Basis der gemessenen Werte Automatisierungen angelegt werden sollen. Zudem ist die App erforderlich, um die Anzeige zu konfigurieren, detaillierte Messwerte auszulesen und längere Messreihen zu exportieren.

Das SwitchBot-Hub liefert App-Konnektivität

Ist ausschließlich das SwitchBot CO2 Meter Pro verfügbar, verbindet sich das iPhone per Bluetooth mit dem Gerät und kümmert sich um die Konfiguration, das Auslesen der Messdaten oder das Aufspielen einer neuen Firmware-Version.

Wer innerhalb des eigenen Haushalts bereits auch über den SwitchBot-Hub verfügt, etwa weil dieser für den Saugroboter oder das Türschloss installiert wurde, hat auch von unterwegs Zugriff auf die Messdaten des Sensors und kann diese zur Steuerung von Automatisierungen nutzen.

Die App bietet einen detaillierten Werteüberblick

Automatisiert werden kann das Zusammenspiel verschiedener SwitchBot-Geräte. Luftreiniger lassen sich so beim Erreichen definierter Schwellenwerte aktivieren. Wer möchte, könnte auch den Staubsauger beim Erreichen bestimmter Innenraumtemperaturen losschicken – wie sinnvoll das ist, muss natürlich immer im Einzelfall bewertet werden.

Die Sensoren sind zudem in der Lage, ein Symbol zur Tageswettervorhersage anzuzeigen (dafür wird allerdings der SwitchBot-Hub benötigt) und können untereinander vernetzt werden. Wer zwei oder mehr Sensoren besitzt, kann festlegen, welche Werte auf dem am sichtbarsten platzierten Gerät angezeigt werden sollen. So lassen sich Werte aus der Waschküche oder aus dem Garten beispielsweise auch im Wohnzimmer anzeigen. SwitchBot hat für kapp 20Euro auch einen Außensensor im Portfolio,

Und dient zur Konfiguration der Anzeige

Die Sensoren von SwitchBot sind gut verarbeitet, mit einem hervorragend ablesbaren Display und so zurückhaltend gestaltet, dass sie im Bücherregal nicht weiter stören. Praktisch ist auch die Ampelanzeige der Sensoren, die über das Erreichen von Maximalwerten beziehungsweise bestimmten Schwellenwerten informiert.

Beim CO2-Sensor lässt sich festlegen, ab welcher Konzentration der gelbe beziehungsweise rote Bereich erreicht werden soll. Dies ermöglicht einen schnellen Blick, um zu erfassen, ob es wieder Zeit für eine Stoßlüftung ist.

Push-Warnmeldungen und Komfortbereiche lassen sich einstellen

Die Wetterstation nutzt die Ampelanzeige zur schnellen Visualisierung der aktuellen Luftfeuchtigkeit und informiert darüber, ob es im Wohnzimmer gerade zu feucht, zu trocken oder optimal klimatisiert ist. Dieser Wert ist vor allem in der kalten Jahreszeit relevant und entscheidet vor allem im Altbau häufig über die Wahrscheinlichkeit von Stock- und Schimmelflecken.

Seine Messreihen gibt der CO2-Sensor im CSV-Format (hier ein Beispiel-Export) aus und speichert diese in der Dateien-App des iPhones.

Ein Datenexport und Automationen stehen zur Verfügung

Das CO2-Modell hat einen Listenpreis von 69 Euro und wird im Rahmen der noch immer laufenden Markteinführung derzeit für 47 Euro angeboten. Der einfachere Sensor kostet aktuell 28 Euro und liegt damit immerhin noch sieben Euro unter seinem Listenpreis.