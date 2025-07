SwitchBot Hub 3 erlaubt intelligente Steuerung von Klimageräten

SwitchBot hat seinen Hub 3 um die Möglichkeit erweitert, Klimageräte flexibler zu steuern. Die zugrundeliegende Funktion nennt sich „Intelligenter Zeitplan“ und ist derzeit noch als Beta gekennzeichnet. Sie bietet beispielsweise die Möglichkeit, einen vordefinierten Zeitplan mit der Anwesenheit von Personen zu kombinieren.

Grundsätzlich sollte das mit jedem Klimagerät funktionieren, das per Infrarot-Fernbedienung gesteuert werden kann. Der Hub 3 von SwitchBot eignet sich neben seiner Bluetooth- und WLAN-Integration auch dazu, Geräte im gleichen Raum per Infrarot zu steuern. Diese müssen lediglich mithilfe ihrer Fernbedienung angelernt und zum Hub 3 hinzugefügt werden.

Im Detail gehen die Entwickler von SwitchBot in diesem Blog-Beitrag auf die Funktionserweiterung ein. Nutzer können bis zu fünf verschiedene Voreinstellungen als Randbedingungen für die automatische Steuerung der Raumklimatisierung konfigurieren und auf diesem Weg beispielsweise vorgeben, wann sie gewöhnlich zu Hause sind, arbeiten oder schlafen. Diese Zeitpläne lassen sich optional mit der in den Hub 3 integrierten Funktion für Anwesenheitserkennung kombinieren.

Unabhängig von den gesetzten Zeitplänen haben Nutzer jederzeit die Möglichkeit, manuell in die Klimasteuerung einzugreifen und die Werte bei Bedarf anzupassen.

Mit Apple Home kompatibel

Ergänzend dazu vermeldet SwitchBot, dass der Hub 3 das erste Hub-Modell des Herstellers ist, das die Zertifizierung „Works with Apple Home“ erhalten hat. Grundsätzlich ließ sich das Gerät dank seiner Matter-Kompatibilität jedoch schon von seiner Markteinführung an in Apple Home integrieren.

Der Hub 3 von SwitchBot ist ergänzend zu seiner Funktion als Zentrale für Smarthome-Geräte mit Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie einem Bewegungsmelder ausgestattet. Zudem verfügt das Gerät über einen Drehregler sowie über ein Tastenfeld, um verbundene Produkte direkt zu steuern. Ein integriertes Display kann die aktuellen Messwerte der integrierten Sensoren oder alternativ Uhrzeit und Datum anzeigen.

Amazon bietet den regulär 129,99 Euro teuren SwitchBot Hub 3 momentan zum Sonderpreis von 116,99 Euro an.