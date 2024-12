Streaming-Reboot: „Stromberg“ und „Der letzte Bulle“ kommen zurück

Streaming- und Free-TV-Zuschauer können sich auf die Rückkehr zweier bekannter deutscher Produktionen freuen. Prime Video und SAT.1 haben angekündigt, die Serien „Der letzte Bulle“ mit neuen Inhalten fortzusetzen. Die Brainpool-Marke „Stromberg“ wird 20 Jahre nach dem Serien-Debüt auf ProSiebenfür einen neuen Kinofilm wiederbelebt.

Der letzte Bulle

Die Zusammenarbeit zwischen Prime Video und SAT.1 führt zur Produktion einer neuen Staffel der Serie „Der letzte Bulle“. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2025 beginnen. Acht neue Episoden sind geplant, in denen Henning Baum erneut in die Rolle des Ruhrpott-Kommissars Mick Brisgau schlüpfen wird.

Der letzte Bulle | Bild: SAT.1/Martin Rottenkolber

Prime-Mitglieder erhalten frühzeitigen Zugriff auf die Folgen, bevor diese vier Wochen später auf SAT.1 im Free-TV ausgestrahlt werden sollen. Ergänzend werden die Episoden nach der Ausstrahlung kostenlos über die Streaming-Plattform Joyn verfügbar sein. Die Senderverantwortlichen erwarten, dass das Format an frühere Erfolge anknüpft.

Die Handlung setzt an früheren Ereignissen der Serie an: Der aus einem 20-jährigen Koma erwachte Mick Brisgau kehrt in sein Essener Revier zurück und muss sich erneut mit persönlichen und beruflichen Herausforderungen auseinandersetzen.

Stromberg – Der neue Film

Zehn Jahren nach dem Ersten Kinofilm kehrt „Stromberg“ auf die große Leinwand zurück. Der Kinofilm soll nach der Premiere auch auf Prime Video und ProSieben ausgestrahlt werden. Christoph Maria Herbst übernimmt wieder die Hauptrolle als Bernd Stromberg. Neben ihm kehrt ein Großteil des ursprünglichen Ensembles vor die Kamera zurück.

Stromberg – Der neue Film | Bild: Brainpool/MadeFor/Willi Weber

Inhaltlich soll sich der Film mit den Veränderungen der Arbeitswelt in den vergangenen zwei Jahrzehnten auseinandersetzen. Dabei werden bekannte Themen wie Bürointrigen und zwischenmenschliche Konflikte erneut im Fokus stehen. Laut Produktionsplan starten die Dreharbeiten im kommenden Frühjahr, die Veröffentlichung ist für Ende 2025 vorgesehen.