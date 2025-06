Wenn ihr eine Viertelstunde Zeit findet, ist das unten eingebettete Video eine Empfehlung. Und zwar auch dann, wenn ihr die legendäre Rede bereits gesehen habt, die Steve Jobs vor 20 Jahren im Rahmen einer Abschlussfeier der Stanford University gehalten hat.

Anlässlich des 20. Jahrestags dieses Auftritts des Gründers und langjährigen Chefs von Apple wurde die Videoaufzeichnung durch das Steve Jobs Archive in einer überarbeiteten Fassung in HD-Qualität veröffentlicht.

Allerdings ist die Bildqualität in diesem Fall eher Nebensache. In seiner mit den Worten „Stay hungry. Stay foolish.“ endenden Ansprache versucht Jobs, die Absolventen der Hochschule mit drei Geschichten aus seinem Leben auf deren Zukunft vorzubereiten. Statt technischer Themen wurde Jobs für seine Verhältnisse ungewohnt persönlich und sprach über Orientierungslosigkeit, Krankheit, Entscheidungen und den Umgang mit Endlichkeit.

Hinter dem Projekt „Steve Jobs Archive“ stehen Freunde und Familienangehörige von Steve Jobs. Die Webseite soll dafür sorgen, dass der Geist und die Lebensauffassung des Apple-Gründers nicht in Vergessenheit geraten und weitergegeben werden. Um dies zu erreichen, werden dort zum Teil seltene und zuvor nie gesehene Dokumente aus Jobs’ Leben zusammengetragen.

Zu der erneut veröffentlichten Stanford-Rede lässt sich auf der Webseite nachlesen, dass Jobs bei deren Vorbereitung ungewohnt offen war. Er habe über Monate hinweg Notizen an sich selbst geschickt und Rückmeldungen von Freunden eingeholt, anstatt die von Apples PR-Abteilung ausgearbeiteten Vorschläge zu übernehmen. Die endgültige Fassung der Rede entstand dann im engen Austausch mit seiner Frau Laurene.

Ein paar Tage nach seinem Auftritt vor der Absolventenklasse bedankte sich Jobs mit den folgenden Worten für die Einladung:

Thank you all very much. It was really hard for me to prepare for this, but I loved it (especially when it was over…)