Spartipp: Anker Zolo Powerbank 20k deutlich im Preis gefallen

Der Zusatzakku Anker Zolo Powerbank 20k ist momentan zum Preis von 21,59 Euro erhältlich. Wir haben das Gerät selbst im Einsatz und waren ohnehin schon davon überzeugt. Zum aktuellen Sonderpreis ist der Akku eine besondere Empfehlung wert. Bei der Markteinführung lag der Verkaufspreis noch bei stolzen 34,99 Euro.

Der Akku verfügt über eine Kapazität von 20.000 mAh, was ihn nicht nur für Smartphones, sondern auch für die Verwendung mit Tablets und Notebooks interessant macht. Mit Blick auf den zuletzt genannten Einsatzzweck muss man allerdings einschränken, dass die maximale Leistungsabgabe über USB-C 30 Watt beträgt. Das genügt in der Regel, um kleinere Notebooks zu versorgen. Wenn ihr ein MacBook Pro damit laden wollt, wird dies jedoch nur funktionieren, wenn das Gerät währenddessen nicht aktiv genutzt wird.

Inzwischen ist es ja fast schon zu einem Trend geworden, dass die Hersteller Ladekabel direkt in ihre Akkus integrieren. Praktisch ist das Ganze ohne Frage, so könnt ihr das Kabel hier nicht nur zum Aufladen von Geräten über USB-C, sondern zugleich auch als Trageschlaufe verwenden. Hierfür wird der Stecker der etwa 15 Zentimeter langen USB-C-Strippe in eine passende Öffnung im Gehäuse gesteckt, wo er auch dem Eigengewicht des Akkus von 350 Gramm sicher stand hält.

Die Konstruktion aus geflochtenem Leinen erweist sich bei uns bisher als absolut stabil. Zusätzlich hält der Akku aber auch noch Anschlussbuchsen für USB-C und USB-A bereit. Aufladen lässt sich der Anker-Akku ebenfalls entweder über das fest installierte Kabel oder über die in die Gerätefront eingelassene USB-C-Buchse.

Variante mit Lightning-Kabel ebenfalls reduziert

Anker bietet neben dieser Version des Akkus momentan auch die von den Leistungsdaten identische, aber neben einem USB-C-Kabel auch mit einem Lightning-Kabel ausgestattete Variante des Akkus vergünstigt an. Hier muss man mit 34,95 Euro jedoch deutlich mehr investieren, der reguläre Preis für dieses Modell liegt bei 45,99 Euro.

Achtet in beiden Fällen auf den für euch beim Kaufabschluss angezeigten Preis. Die Aktion ist sowohl vom Zeitraum als auch in der Stückzahl begrenzt.