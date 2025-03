Solix Everfrost 2: Akku-Kühlschrank mit kräftigem Vorbesteller-Rabatt

Bei Anker Solix kann man jetzt die neue Akku-Kühlbox Everfrost 2 vorbestellen. Verkaufsstart ist zwar erst am 21. März, doch will der Hersteller mit besonderen Einführungsangeboten dafür sorgen, dass bereits jetzt die ersten Bestellungen eingehen.

Zum Preis von 10 Euro kann man sich noch bis zum Verkaufsstart des neuen Akku-Kühlschranks einen Rabattcoupon über 300 Euro sichern. Diese Option sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man sich den portablen Kühlschrank zulegen will. Der Preis für das Modell mit 40 Litern Fassungsvermögen fällt damit nämlich von 899,99 Euro auf 599,99 Euro und für die große Version mit 58 Litern bezahlt man statt 1.099,99 Euro nur noch 799,99 Euro. Obendrauf erhalten Frühbesteller noch ein „Road-Trip-Set“ kostenlos, das Halterungen für Trinkbecher, Messer und Angelruten umfasst.

Zweiter Akku optional

In den genannten Preisen ist ein Akku mit 288 Wh Kapazität enthalten. Neu ist im Vergleich zur ersten Generation des Everfrost-Kühlschranks, dass man hier noch einen zweiten Akku dazu packen kann. Dieser wird separat zum Preis von 199,99 Euro angeboten und kann die Laufzeit ohne Steckdose auf mehr als vier Tage verlängern. Der Akku selbst lässt sich dem Hersteller zufolge in weniger als vier Stunden wieder komplett füllen. Alternativ zum Aufladen an der Steckdose oder im Auto kann man hier auch direkt ein Solarpanel angeschlossen werden.

Die Everfrost-Kühlschränke von Anker Solix unterstützen einen Temperaturbereich zwischen -20 und +20 Grad Celsius. Dabei soll ein fortschrittliches Belüftungssystem für effiziente Leistung und gleichmäßige Kühlung sorgen.

Maxi-Modell kommt mit 2 Kühlkammern

Anker bietet die neue Version des Solix Everfrost in drei verschiedenen Ausführungen an. Die Varianten mit 40 und 58 Litern Fassungsvermögen sind direkt bestellbar und werden vom 21. März an ausgeliefert. Das kleinste Modell mit 23 Litern soll im Mai folgen. Alle drei Everfrost-Modelle lassen sich über Bluetooth mit der Anker-Solix-App verbinden.

Die beiden großen Modelle unterscheiden sich neben ihrem Fassungsvermögen vor allem dadurch, dass die Variante mit 58 Litern über zwei getrennte Kühlfächer verfügt, die dann auch getrennt reguliert werden können. So kann man damit beispielsweise gleichzeitig Gefriergut und normales Kühlgut lagern.