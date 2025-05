Social-Media-Sucht in Deutschland: Junge Nutzer besonders gefährdet

Laut einer aktuellen Untersuchung von YouGov in Kooperation mit der Hochschule Macromedia zeigen rund 15 Prozent der deutschen Bevölkerung Anzeichen problematischer Nutzung sozialer Netzwerke.

Gen Z und Millennials betroffen

Besonders betroffen sind jüngere Menschen: In der Altersgruppe der 18- bis 28-Jährigen (Generation Z) liegt der Anteil bei etwa einem Viertel, ähnlich hoch fällt er bei den 29- bis 44-Jährigen (Millennials) aus. Grundlage der Einschätzung ist ein wissenschaftliches Bewertungsverfahren, das verschiedene Aspekte suchtähnlichen Verhaltens berücksichtigt – etwa zunehmende Nutzungsdauer, Entzugserscheinungen oder die Auswirkung auf das tägliche Leben.

Auch in älteren Altersgruppen lassen sich entsprechende Tendenzen erkennen, wenn auch deutlich seltener. So liegen die Werte bei der Generation X (45–60 Jahre) bei rund 12 Prozent und bei den über 60-Jährigen unter 5 Prozent.

Die Untersuchung berücksichtigt auch den Einfluss sozialer Medien auf Arbeit und Studium. Während ein Großteil der Erwerbstätigen und Studierenden keine Auswirkungen sieht, berichten vor allem Jüngere von nachteiligen Folgen. In der Generation Z gibt rund ein Drittel an, bislang keine negativen Effekte bemerkt zu haben – im Umkehrschluss sehen zwei Drittel der Befragten in dieser Altersgruppe eine Beeinträchtigung. Bei den Millennials ist das Verhältnis etwas ausgeglichener. Ältere Befragte gaben deutlich seltener an, beruflich oder privat durch ihre Mediengewohnheiten eingeschränkt zu sein.

TikTok und Instagram problematisch

Besondere Aufmerksamkeit erhielten zwei Plattformen: TikTok und Instagram. Nutzerinnen und Nutzer dieser Dienste berichten besonders häufig davon, Schwierigkeiten zu haben, die Nutzung zu unterbrechen oder zu beenden. Die entsprechenden Bewertungen lagen deutlich über dem Mittelwert. Innerhalb der jungen Altersgruppen fielen die Ergebnisse nochmals höher aus. Frauen zeigten dabei etwas häufiger als Männer ein solches Verhalten.