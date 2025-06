Smarthome-Plattform Homey unterstützt jetzt Gerätegruppen

Die Smart-Home-Plattform Homey wurde um die Möglichkeit erweitert, mehrere Geräte in einem Raum oder Bereich zu sogenannten Gerätegruppen zusammenzufassen, um diese gemeinsam steuern zu können. In der Praxis lässt sich auf diese Weise die Bedienung gewisser Geräte deutlich vereinfachen. Obendrein soll die neue Funktion für eine übersichtlichere Benutzeroberfläche sorgen.

Gemeinsame Steuerung mehrerer Geräte

Die Homey-Entwickler sehen insbesondere Haushalte, in denen mehrere smarte Leuchtmittel, Steckdosen oder Verdunkelungslösungen parallel zum Einsatz kommen, als Zielgruppe für die neue Funktion. So lassen sich auf diese Weise etwa mehrere Lampen in einem Raum oder auch alle darin vorhandenen Rollos gleichzeitig bedienen.

Für die Gruppierung von Geräten wird vorausgesetzt, dass sich diese in der Homey-App gemeinsam in einer sogenannten Zone befinden. Die Zonen sind nicht zwangsläufig auf einen Raum beschränkt, sondern können beispielsweise auch Stockwerke oder andere Bereiche umfassen. Innerhalb einer solchen Zone können nun die neuen Gerätegruppen erstellt werden, sofern die betreffenden Geräte über kompatible Funktionen verfügen.

Bei Jalousien ist eine gemeinsame Gruppierung beispielsweise dann möglich, wenn alle beteiligten Geräte identische Steuerfunktionen unterstützen. Auch Steckdosen lassen sich zu Gruppen zusammenfassen, hierfür müssen sie jedoch in Homey als Leuchte eingerichtet sein.

Einrichtung über die Homey-App

Die Erstellung einer Gerätegruppe erfolgt mithilfe der Homey-App. Man muss hierfür ein einzelnes Gerät gedrückt halten, bis es im Vollbildmodus erscheint. Über die Einstellungen (die drei Punkte oben rechts) kann man dann die Option „Gruppe erstellen“ auswählen und weitere Geräte hinzufügen. Anschließend erscheint die Gerätegruppe in der App-Oberfläche als gemeinsames Steuerelement.

Die Gruppen lassen sich wie gewohnt über die App bedienen, in Dashboards integrieren oder innerhalb der Automatisierungsfunktionen von Homey verwenden.

Die neue Funktion setzt die Homey-App in Version 9.3.0 oder höher sowie Firmware-Version 12.4.8 oder neuer voraus. Neben dem Homey Pro werden auch der Homey Pro mini und Homey Cloud unterstützt.