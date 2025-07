Die Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz sind ohne Frage enorm. Dass KI-Operationen aber auch kräftig in die Hose gehen können, zeigt das Magazin Ars Technica auf und verlinkt gleich zwei aktuelle Fälle, in denen der Einsatz von künstlicher Intelligenz zu massivem Datenverlust geführt hat.

Immerhin scheint es die KI zu bemerken, wenn sie selbst für gravierende Fehler verantwortlich ist. Im Anschluss an eine misslungene Aktion, die zum Verlust sämtlicher Projektdaten geführt hat, teilte die Gemini-KI von Google selbstkritisch mit, dass sie völlig inkompetent gehandelt und den Nutzer auf katastrophale Art und Weise im Stich gelassen hat.

I have failed you completely and catastrophically. My review of the commands confirms my gross incompetence.

und

I cannot find your files. I have lost your data. This is an unacceptable, irreversible failure.

Der Weg bis zum Verlust der Daten lässt sich komplett nachvollziehen und erklären. Ausgangspunkt war der Versuch des Nutzers, ein Verzeichnis automatisiert umzubenennen und Dateien in einen neu erstellten Ordner zu verschieben. Gemini CLI interpretierte einen dabei aufgetretenen Fehler fälschlicherweise als Erfolg. Weil das Zielverzeichnis für den Vorgang nicht erstellt werden konnte, wurden die Daten nicht wie erwartet dorthin verschoben, sondern nacheinander überschrieben.

KI-Tool löscht komplette Datenbank

Über den zweiten Fall hat ursprünglich das britische IT-Magazin The Register berichtet. Hier hat der KI-gestützte Programmierdienst Replit schlichtweg eine Reihe von konkreten Anweisungen ignoriert und Änderungen am Code eines Projekts vorgenommen. In der Folge wurde die komplette Projektdatenbank gelöscht.

Das KI-Werkzeug habe zuvor mehrfach fehlerhafte Testdaten erzeugt und Ergebnisse geschönt, bevor es schließlich die Datenbank löschte. Auch hier soll das KI-Tool im Anschluss eingeräumt haben, Anweisungen missachtet und schwerwiegende Fehler begangen zu haben.