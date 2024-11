Rückblick: Genshin Impact Benefiz-Konzerte in Dortmund und Wien

Konzerte, in denen der Soundtrack von Computerspielen dargeboten werden, sind keinesfalls ein neues Phänomen. So hat Publisher Square Enix bereits vor mehr als dreizig Jahren erste kleine Orchesteraufführungen mit den Simfonien ihrer Computerspielreihe Final Fantasy organisiert. Und mittlerweile füllen diese Events ganze Konzerthäuser.

Auch die chinesische Entwicklerschmiede HoYoverse ist zwischenzeitlich auf den Zug aufgesprungen und präsentiert die Produktionen ihres hauseigenen Musikstudios HOYO-MiX mittlerweile weltweit vor Live-Publikum.

Nach Kooperationen mit Partnern wie Sony hat HoYoverse im vergangenen Jahr zusätzlich ihr Kulturförderprogramm Impact4Music ins Leben gerufen. Dieses unterstützt den musikalischen Nachwuchs aktiv und stellt nicht nur ihre Arrangements interessierten Universitäts- und Amateurorchestern zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung, sondern greift diesen zusätzlich finanziell unter die Arme und hilft bei der Planung und Organisation von Konzerten.

Konzerte in Dortmund und Wien

Im Zuge dessen haben jüngst auch jeweils die Philharmonie der Universität Wien und das Universitätsorchester der Technischen Universität Dortmund samt Chöre zu einer musikalischen Reise nach Teyvet, der Spielwelt vom erfolgreichen Rollenspiel Genshin Impact, eingeladen.

Dank der Unterstützung durch HoYoverse konnten bei beiden Konzerte als Benefiz-Veranstaltungen organisiert werden, deren Erlöse aus dem Ticketverkauf vollständig den Musikvereinen sowie weiteren wohltätigen Zwecken zu Guten kommen konnten. Die Tickets selber waren mit 8 bis 30 Euro für die jeweils knapp dreistündigen Veranstaltung ebenso recht fair bemessen.

Die beiden Abende standen unter dem Motto „Vielfalt in Harmonie“ und sollten damit die kulturelle und gesellschaftliche Fülle in den Fokus rücken, die HoYoverse auch in die Spielwelt Teyvet einfließen lässt. Denn obgleich Genshin Impact in einer fiktiven Welt spielt, ist jede Region von einem Land bzw. Kulturkreis aus der realen Welt inspiriert. Was auch die Kompositionen der jeweiligen Themen und die Akzente setzenden Instrumente widerspiegeln.

Auch das Publikum zeigte sich vielfältig und bestand keinesfalls nur aus hartgesottenen Fans der Gacha Spiele. Natürlich durften einige Cosplayer, wie man sie häufig auf solchen Events antrifft, nicht fehlen. Aber ebenso fanden sich klassische Konzertbesucher in den Reihen, die zugaben das Spiel selber noch nie gespielt zu haben.

Die rund achtzig Musiker und Musikerinnen sowie sechzig Chorsänger und -sängerinnen der TU Dortmund konnten an diesem verregneten Montagabend nicht nur das Publikum für sich gewinnen, sondern schienen selber ebenso viel Freude an der Darbietung gehabt zu haben. Selbst ein, zwei kleine Verspieler wurden von den Zuhörern wohlwollend überhört und die Studenten und Hobbyisten der Fachschaften wurden am Ende für ihre Leistungen mit Standing Ovations honoriert. Dem tosenden Applaus zufolge hat das Publikum den Abend also durchaus genossen.

Keine Werbeveranstaltung

Natürlich erfolgt unser Blick auf die Konzerte unter dem Vorbehalt, dass das Engagement und die Veranstaltungen für HoYoverse auch Werbung sind. Wobei das Konzert in Dortmund, dem wir beiwohnen konnten, in keinerlei Hinsicht nach einer Marketingveranstaltung anmutete. Lediglich das Design des Programmhefts hatte die Orchesterleitung thematisch an das Spiel angelehnt. Und Fans wurde die Chance geboten mit einigen Cosplayern ein Erinnerungsbild an den Abend zu schießen.

Aber das war es auch schon. Keine aufdringlichen Werbeplakate, keine störenden Aufrufe das Spiel auszuprobieren. Auch nach außen hin war kaum ersichtlich, dass im Konzerthaus inmitten der Dortmunder Innenstadt an diesem Montag keine Klassik gespielt wurde, sondern ein Sinfonieorchester Melodien aus einem Computerspiel darbot.

So konnte der Abend, durch den der Dirigent und musikalische Leiter Julian Pontus Schirmer sein Publikum führte, ganz im Rahmen der Musik stehen. Wir können hier also Entwarnung geben. Konzertfreunde sowie Fans der Genshin Melodien brauchen sich keine Sorge machen in einer verkappten Werbeveranstaltung zu enden. Weshalb wir allen, die die Soundtracks von Genshin mögen, für die zukünftigen Konzerte der Reihe ruhigen Gewissens eine klare Empfehlung aussprechen können.

Förderprogramm Impact4Music

Amateur- und Hochschulorchester wie das der TU Dortmund bieten bereits von sich aus gelegentlich günstige oder gar kostenlose Aufführungen dar. Für gewöhnlich greifen die Orchester dabei jedoch auf klassische Musik zurück, da für diese zu Hauf Arrangements unter „Domaine Public“ zur freien Nutzung zur Verfügung stehen.

Denn es ist keinesfalls üblich, dass Publisher, Labels und Verlage ihre Partituren kostenlos herausgeben. Geschweige denn Laienorchester auch noch finanziell unterstützen. Das Engagement von HoYoverse macht es Nachwuchsorchestern somit leichter zur Abwechslung auch moderne Kompositionen vor Publikum zu spielen. Und damit ein breiteres und sicherlich auch jüngeres Publikum in die Konzerthäuser zu locken.

Auch das müssen wir durchaus positiv anerkennen, zumal die Soundtracks von Genshin Impact und Honkai: Star Rail monatlich ebenso millionenfach über Apple Music, Spotify und Co gestreamt werden. Und dabei wird es sicherlich ebenfalls Nutzer geben, die den Gacha Spielen an sich eigentlich gar nichts abgewinnen können.

Freunde orchestraler Darbietungen sollten sich also auf keinen Fall von dem „Genshin Impact“ Motto abschrecken lassen. Denn auch im kommenden Jahr dürfte wieder europaweit eine ganze Reihe größerer und kleinerer dieser Genshin Impact Konzerte stattfinden. Auch lädt HoYoverse weiterhin jedes gemeinnützige Orchester, das ebenso Interesse hat die Melodien von Genshin Impact zu spielen, dazu ein sich via Mail an impact4good@hoyoverse.com direkt an das Projektteam von Impact4Music zu wenden.