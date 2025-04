Roborock sprengt die Smart-Home-Welt: Dieses Update verändert das Spiel – und Ecovacs zieht gnadenlos nach!

Der Saugroboter-Hersteller Roborock hat eine Firmware-Aktualisierung angekündigt, die die Unterstützung des Matter-Protokolls auf mehrere Modelle seiner Premium-Saugroboter erweitern soll. Das Update soll von heute an bis spätestens zum 10. April 2025 ausgerollt werden und die Interoperabilität der Sauger mit anderen Smart-Home-Geräten verbessern.

Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen

Das Matter-Protokoll wurde von der Connectivity Standards Alliance (CSA) entwickelt, um eine einheitliche Kommunikation zwischen Geräten verschiedener Marken und Plattformen zu ermöglichen. Apple hat die Matter-Kommunikation mit Saugroboter in den jüngsten Betriebssystem-Updates auch in Apple Home aufgenommen. Roborock zählt zu den frühen Unterstützern dieses Standards und will mit der anstehenden Aktualisierungen die Nutzung seiner Saugroboter in vernetzten Haushalten erleichtern. Die Erweiterung umfasst unter anderem die Integration in Apple Home, Google Home und Amazon Alexa.

Die folgenden Roborock-Modelle sollen die Aktualisierung erhalten:

Roborock S8 MaxV Ultra

Firmware-Version 02.37.88

Firmware-Version 02.37.88 Roborock Saros Z70

Firmware-Version 02.40.92

Firmware-Version 02.40.92 Roborock Saros 10

Firmware-Version 02.32.44

Firmware-Version 02.32.44 Roborock Saros 10R

Firmware-Version 02.32.44

Firmware-Version 02.32.44 Roborock Qrevo Curv

Firmware-Version 02.26.02

Firmware-Version 02.26.02 Roborock Qrevo Edge

Firmware-Version 02.26.02

Firmware-Version 02.26.02 Roborock Qrevo Master

Firmware-Version 02.27.40

Besitzer dieser Modelle sollen nach dem Update eine verbesserte Konnektivität und Steuerbarkeit über die genannten Plattformen erleben. Roborock bittet Nutzer mit kompatiblen Geräten um Geduld, da die genaue Verfügbarkeit je nach Zeitzone variieren kann.

Nutzung mit Apple Home

Mit der aktualisierten Firmware können kompatible Roborock-Saugroboter direkt über die Home-App auf iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, HomePod oder Mac gesteuert werden. Der Roborock S8 MaxV Ultra ist zudem ein zertifiziertes Apple Home-Produkt und kann in Automationen eingebunden werden. So lassen sich beispielsweise tägliche Reinigungsabläufe festlegen oder per Sprachbefehl über Siri aktivieren.

Roborock plant, die Unterstützung für das Matter-Protokoll in den kommenden Wochen auf weitere Modelle auszuweiten, darunter den Roborock S8 Max Ultra und den Qrevo Slim. Langfristig soll die Kompatibilität mit weiteren Geräten verbessert werden.

Weitere Hersteller setzen auf Matter

Auch Ecovacs hat laut einem Bericht von The Verge angekündigt, mehrere seiner Saugroboter mit Matter 1.4 Firmware-Updates auszustatten. Zu den Modellen gehören unter anderem der Deebot X2, X2 Combo, T50, T50 Max und X8. Die Updates sollen laut Ecovacs in Phasen ausgerollt werden, konkrete Termine wurden jedoch noch nicht genannt.

Apple hatte die Unterstützung für Saugroboter in Apple Home durch das Matter-Protokoll während der WWDC 2024 angekündigt. Die Funktionen sollen sich auf die Steuerung der Stromversorgung, den Wechsel zwischen Saug- und Wischmodi sowie die Auswahl von Räumen beschränken. Fortgeschrittene Reinigungsfunktionen wie die Kartierung und Zonenverwaltung werden nicht unterstützt und bleiben wahrscheinlich weiterhin den herstellereigenen Apps vorbehalten.