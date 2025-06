reMarkable: Deutsche Benutzeroberfläche ab 12. Juni verfügbar

Der norwegische Hersteller reMarkable bereitet sich auf den Start der ersten vollständig deutschsprachigen Benutzeroberfläche seiner E-Paper-Tablets vor. Ab dem 12. Juni soll das Update auf Version 3.20 des reMarkable-Betriebssystems die Nutzung der Geräte für deutschsprachige Anwender deutlich vereinfachen.

Dies betrifft sowohl das aktuelle, 649 Euro teure Topmodell reMarkable Paper Pro als auch den weiterhin ab 449 Euro erhältlichen reMarkable 2.

Mit der Lokalisierung reagiert das Unternehmen auf die wachsende Nachfrage im deutschsprachigen Raum. Menüführung, Werkzeuge und zentrale Interaktionen der Geräte lassen sich künftig auf Deutsch nutzen. Auch der Webshop und die Produktinformationen auf der Unternehmensseite werden parallel in deutscher Sprache angeboten. Während die Kernfunktionen lokalisiert werden, bleiben einzelne Elemente wie Sperrbildschirmtexte oder Systemhinweise zunächst noch auf Englisch.

Schreibgefühl und Lesekomfort

Das Update folgt rund neun Monate nach der Vorstellung des reMarkable Paper Pro. Das Gerät mit 11,8-Zoll-Farbdisplay erweitert die Nutzungsmöglichkeiten durch eine spezielle Display-Technik, bei der farbige Tinte direkt in der Anzeige bewegt wird. Dadurch entsteht ein farbreduzierter, papierähnlicher Bildeindruck, der ohne Hintergrundbeleuchtung funktioniert und insbesondere beim längeren Lesen und Schreiben für geringe Augenbelastung sorgen soll.

Die geringe Bauhöhe von 5,1 Millimetern, eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen und Eingabegeräte wie Tastaturhüllen und Stifte machen das Gerät vor allem für Nutzer interessant, die digitale Notizen bevorzugen, aber auf ablenkungsfreie Bedienung Wert legen. Beide reMarkable-Modelle setzen bewusst auf ein minimiertes App-Angebot und verzichten auf klassische Funktionen wie Webbrowser oder Push-Benachrichtigungen.

Links das reMarkable Paper Pro, rechts das reMarkable 2

Zugang zur App erfordert Abo-Modell

Wer Inhalte zwischen Tablet, Smartphone und Desktop-Anwendungen synchronisieren oder in der Cloud sichern möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Connect-Abo. Neue Nutzer erhalten einen kostenlosen Testzeitraum von 100 Tagen, danach fallen knapp drei Euro pro Monat an. Die deutsche Lokalisierung könnte in Kürze auch Nutzer ansprechen, die sich bislang aufgrund der rein englischsprachigen Bedienoberfläche zurückgehalten haben.