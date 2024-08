Raspberry Pi Pico 2: Der Mikrocontroller kommt in neuer Generation

Mit dem Raspberry Pi Pico 2 ist die zweite Generation des kleinen Mikrocontroller-Boards erhältlich. Der Pico 2 basiert auf dem neuen RP2350-Chip, der im Vergleich zum Vorgänger Leistungssteigerungen und zusätzliche Funktionen bieten soll. Dafür sollen zwei ARM Cortex-M33-Kerne mit einer Taktfrequenz von 150 MHz sowie 520 KB On-Chip-Speicher sorgen, die sich alternativ auch durch zwei Prozessoren vom Typ Hazard3 RISC-V ersetzen lassen. Zudem ist der Pico 2 mit 4 MB Flash-Speicher ausgestattet.

Die Entwickler des Raspberry Pi Pico 2 betonen, dass sie mit der Überarbeitung auch die Sicherheitsfunktionen verbessert haben. Das Gerät hat jetzt eine Arm TrustZone integriert und setzt auf hardwarebasierte SHA-256-Verschlüsselung.

In Deutschland soll der neue Mini-Computer in Kürze mit einem Preis von rund 5,50 Euro in den Handel kommen, anfangs aber noch in kleineren Stückzahlen. Zudem ist geplant, noch vor Jahresende eine Version des Pico 2 mit drahtloser Konnektivität auf den Markt zu bringen. Diese soll denselben Infineon 43439-Modem-Chip wie der Vorgänger Pico W verwenden und dürfte für die meisten Bastelprojekte interessanter sein, als die jetzt vorgestellte Basisvariante.

Eine ausführliche technische Beschreibung des neuen RP2350 hat das Raspberry-Pi-Team hier veröffentlicht. Zudem geben wir euch oben noch das Video zum Produktstart mit auf den Weg und fügen hier nochmal die wichtigsten technischen Daten ein:

Dual Cortex-M33 or Hazard3 processors at up to 150MHz

520KB multi-bank high performance SRAM

Support for up to 16MB of off-chip Flash memory via dedicated QSPI bus

DMA controller

Fully-connected AHB crossbar

On-chip programmable LDO to generate core voltage

2 on-chip PLLs to generate USB and core clocks

30 GPIO pins, 4 of which can be used as analogue inputs

Peripherals: 2 UARTs, 2 SPI controllers, 2 I2C controllers, 24 PWM channels, USB 1.1 controller and PHY, with host and device support, 3 Programmable IO (PIO) blocks, 12 state machines total.

Als Einstieg in die Welt des Raspberry Pi und der zugehörigen Programmiersprache MicroPython empfehlen die Raspberry-Pi-Entwickler ihr in der zweiten Auflage erhältliches Buch „Get Started with MicroPython on Raspberry Pi Pico“.