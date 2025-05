Qobuz Connect ermöglicht direkte Lautsprecher-Bedienung

Der Musikdienst Qobuz hat mit Qobuz Connect ein Pendant zu der Lautsprecher-Integration Spotify Connect gestartet. Qobuz setzt dabei auf eine gemeinsam mit StreamUnlimited entwickelte Technologie, mit deren Hilfe sich die Produkte von mehr als 60 HiFi-Herstellern direkt aus der Qobuz-App heraus ansprechen lassen.

Mithilfe von Qobuz Connect lassen sich kompatible Lautsprecher und HiFi-Geräte direkt über die für iOS-Geräte, Android, Windows und den Mac angebotenen Apps des Musikdienstes ansprechen. Im Fokus steht dabei die Möglichkeit zur zentralen Steuerung der Geräte. Die Software-Erweiterung soll dafür sorgen, dass Nutzer nicht mehr zwischen Fernbedienungen wechseln oder auf Apps von Drittanbietern umsteigen müssen, sondern die gesamte Musikwiedergabe direkt von der Qobuz-App aus steuern können.

Qobuz Connect bietet zudem eine integrierte „Lesezeichen-Funktion“. Egal, ob man vom Smartphone zur HiFi-Anlage oder von Kopfhörern zum Desktop wechselt, die Wiedergabe wird dem Anbieter zufolge stets dort fortgesetzt, wo sie zuvor unterbrochen wurde.

Zum Start der neuen Funktion hat Qobuz eine stattliche Liste von unterstützten Herstellern veröffentlicht, die auch zahlreiche bekannte Marken umfasst. Unter anderem sind Denon, Heos, JBL Premium Audio, Marantz, Naim Audio und Teac mit von der Partie. Weitere Anbieter sollen dem Hersteller zufolge in Kürze folgen.

Musikkatalog auch in Hi-Res verfügbar

Qobuz bezeichnet sich selbst als Plattform für High-Quality-Musikstreaming mit einem Anspruch an außerordentliche Klangqualität. Der Musikdienst hat mehr als 100 Millionen Titel im Programm, die sowohl in verlustfreier CD-Qualität als auch in hochauflösender Qualität mit 24 Bit und bis zu 192 kHz zum Streaming-Zugriff oder zum Kauf im angegliederten Download-Store verfügbar sind.

Der aus Frankreich stammende Musikdienst wurde im Jahr 2007 gegründet und ist mittlerweile in 26 Ländern aktiv. Im Abo kostet Qobuz monatlich 12,49 Euro. Neukunden können den Dienst einen Monat lang kostenlos testen.