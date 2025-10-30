Prime Video im November: „Zurück in die Zukunft“ und viel Weihnachten

Beim Blick auf die für November angekündigten Neuzugänge auf Prime Video merkt man deutlich, dass es auf die Weihnachtszeit zugeht. In der Programmvorschau finden sich diverse alte und neue Filme oder Serien mit Weihnachtsbezug. Einen besonderen Retro-Leckerbissen hat Amazon zudem vom 16. November im Programm. Ab diesem Datum werden alle drei Teile des Klassikers „Zurück in die Zukunft“ ohne Aufpreis im Rahmen eines Prime-Abonnements verfügbar sein.

Zudem weist Amazon im Zusammenhang mit seinen November-Ankündigungen auf die folgenden Highlights hin:

Maxton Hall – Die Welt zwischen uns (Staffel 2): Nach der gemeinsamen Nacht in Oxford glaubt Ruby, ihr Glück gefunden zu haben. Ihre Zukunft scheint klar, ihr Traum greifbar. Doch ein schwerer Verlust in James’ Familie verändert alles. Ausgerechnet er stößt sie zurück in die Realität und lässt sie tief fallen. Ruby zieht sich zurück, will zu dem Leben zurückkehren, das sie vor Maxton Hall kannte – ohne Luxus, ohne Aufsehen. Doch vergessen kann sie James nicht, zumal er entschlossen bleibt, ihr Vertrauen und ihre Liebe zurückzugewinnen.

Playdate – Die Action-Dads: Der arbeitslose Buchhalter Brian erwartet einen harmlosen Nachmittag, als er sich mit dem sympathischen Familienvater Jeff und dessen Kindern zum Spielen trifft. Doch aus dem gemütlichen Treffen wird plötzlich ein gefährlicher Wettlauf ums Überleben, als ein bewaffnetes Söldnerteam auftaucht. Während Brian von einem Missgeschick ins nächste gerät, zeigt sich Jeff als unerwartet kampferfahren – und das harmlose Spiel kippt in ein chaotisches Actionabenteuer zwischen Minivan und Maschinenpistolen.

Malice: Adam arbeitet als Tutor und nutzt die Abwesenheit der wohlhabenden Familie Tanner, um sich in deren Leben einzuschleichen. Als das Kindermädchen schwer erkrankt, verschafft er sich Zugang zu ihrem Haus in London und zeigt dort seine dunkle, manipulative Seite. Nach und nach spielt Adam die Eheleute Jamie und Nat gegeneinander aus und verfolgt den Plan, die Familie zu zerstören.



