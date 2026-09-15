Prime Deal Days 2026: Amazon nennt erste Details

Bei Amazon steht die nächste Rabattaktion an. Für Mitglieder von Amazon Prime finden im Oktober die Prime Deal Days statt. Die Angebote starten am Dienstag, 6. Oktober, um 00:01 Uhr und laufen bis einschließlich Mittwoch, 7. Oktober.

Amazon zufolge werden dreimal täglich neue Angebote freigeschaltet. Insgesamt stehen dem Anbieter zufolge mehr als eine Million Angebote aus Bereichen wie Elektronik, Haushalt, Küche, Mode und Kosmetik zur Auswahl. Ein großer Teil davon soll Amazon zufolge zum niedrigsten Preis der vergangenen zwölf Monate angeboten werden. Die Aktionen gelten allerdings jeweils nur, solange die Produkte verfügbar sind.

Tiefstpreise nicht überall zu erwarten

Insbesondere bei Artikeln aus dem Computer- und Elektronikbereich dürften historische Tiefstpreise allerdings eher die Ausnahme bleiben. Die deutlichen Preissteigerungen der vergangenen Monate sind auch im Amazon-Sortiment zu beobachten. Teurer geworden sind dort sowohl Produkte anderer Hersteller als auch verschiedene Amazon-Eigenmarken.

Im Vorfeld der Prime Deal Days 2026 laufen bei Amazon bereits verschiedene Vorab-Angebote. Zudem lassen sich die Musik- und Lese-Flatrates von Amazon für begrenzte Zeit kostenlos ausprobieren – vorausgesetzt, ihr habt diese Option nicht bereits genutzt. Ob ihr berechtigt seid, seht ihr direkt beim Klick auf die Angebotsseiten.

Amazon Music Unlimited und Kindle Unlimited kostenlos

Amazon Music Unlimited lässt sich auf diesem Weg mit einer Prime-Mitgliedschaft vier Monate lang kostenlos nutzen. Ohne Prime-Abo bekommt man immerhin drei Monate geschenkt. Regulär kostet Amazon Music Unlimited monatlich 11,99 Euro. Wenn nicht zuvor gekündigt, gehen die Probemitgliedschaften automatisch in ein monatlich kündbares Abo über.

Kindle Unlimited gibt es aktuell drei Monate kostenlos. Im Rahmen der Lese-Flatrate erhält man Zugriff auf einen umfangreichen Pool aus E-Books, digitalen Magazinen und Hörbüchern. Auch hier muss man vor Ablauf der Probezeit kündigen, ansonsten folgt ein monatlich kündbares Standard-Abo zum Preis von 11,75 Euro.