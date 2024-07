Prime Day: Wenn 4 AirTags günstiger als 3 sind

Die große Anzahl an aktiven AirTags im Haushalt sorgt inzwischen dafür, dass wir einen IKEA-Besuch nicht beenden, bevor wir uns vor Ort nicht mit den dort im Achterpack stets günstig angebotenen CR2032-Knopfzellen eingedeckt haben. Eine Packung PLATTBOJ gibt es in den schwedischen Möbelhäusern bereits für 1,50 Euro.

Karten für das Portemonnaie

Im Laufe des diesjährigen Prime Day dürften noch ein paar von Apples Sachen-Findern hinzukommen. Wir verwenden die Tracker, um den Nachwuchs auf großen Volksfesten nicht zu verlieren, Objekte zu verorten, die nicht unbedingt wertvoll sind, aber einen Wert für uns haben, und vor allem, um Schlüssel gegen das versehentliche Liegenlassen zu schützen.

In Geldbeutel und Portemonnaie kommen hingegen die dünnen “Wo ist?”-Karten von Drittanbietern zum Einsatz, die wir für diesen Zweck deutlich eleganter als Apples doch relativ dick auftragende Tracking-Taler finden.

Wenn 4 AirTags günstiger als 3 sind

Im Rahmen des diesjährigen Prime Day hat Amazon den AirTag-Viererpack heute auf nur noch 89 Euro reduziert und bietet dieses damit sogar um fast zehn Euro günstiger als das Dreierpack an.

Zum Vergleich: Bei Apple kostet der Viererpack AirTags nach wie vor 129 Euro, die in den Filialen von eurer Kreditkarte abgebucht werden, ohne dass hier jemand mit der Wimper zucken würde. Vorteil bei Apple: Wer den Aufpreis von 40 Euro in Kauf nimmt, darf sich eine Gravur von bis zu vier Buchstaben pro AirTag aussuchen. Diese gibt es bei Amazon nicht.

Was es bei Amazon allerdings gibt, sind vergleichsweise günstige AirTag-Halterungen, die die Sachen-Finder am Schlüsselbund befestigen und momentan ebenfalls im Prime Day Angebot zu haben sind. Erwähnen wollen wir hier die Halterung von Belkin, diesen günstigen Viererpack, und die Variante mit Drahtseil, die sich vom Reisegepäck vielleicht nicht ganz so schnell abziehen lässt wie die typischen Schlüsselbundringe.