Photoshop 2025: Optimierte Bildbearbeitung, erweiterte KI-Funktionen

Auf der jährlichen Adobe MAX Konferenz hat Adobe sein neues Photoshop-Update vorgestellt, das vor allem die Bearbeitungsgeschwindigkeit und Präzision verbessern soll. Die Neuerungen von Photoshop 2025 umfassen unter anderem die automatische Entfernung von störenden Bildelementen und die Integration von 3D-Modellen in 2D-Designs. Adobe habe auch die generativen KI-Funktionen weiter ausgebaut.

„Remove Tool“ deutlich intelligenter

Zu den wichtigsten Neuerungen der Desktop-Version (und der Web-Anwendung von Photoshop) zählt das erweiterte „Remove Tool“, das es ermöglicht, störende Elemente wie Personen, Kabel oder andere Objekte mit einem Klick zu entfernen. Das neue Feature, das bereits im Vorjahr eingeführt wurde, sei nun in der Lage die Bildhintergründe nahtlos an die entfernten Objekte anzupassen. Fotografen und Designer könnten so etwa Touristen aus Landschaftsaufnahmen oder störende Elemente aus Hochzeitsfotos entfernen.

Die Funktion wird von Adobe Firefly unterstützt, Adobes KI-Modell, das als Auswahloption zur Verfügung steht. Nutzer können entscheiden, ob die KI automatisch entscheiden soll, welche Technologie am besten für das jeweilige Bild geeignet ist, oder ob sie manuell zwischen mehreren Optionen wählen möchten. Firefly könne auch dazu verwendet werden, Bildinhalte hinzuzufügen, die das KI-Modell anhand einfacher Textvorgaben generiere.

KI füllt Bildbereiche auf

Das Update führt zudem die neue Version des „Firefly Image 3“-Modells ein, das eine verbesserte fotorealistische Qualität und ein breiteres Spektrum an Ergebnissen liefern soll. So sei es beispielsweise möglich, mit der Funktion „Generative Fill“ Bildinhalte hinzuzufügen oder zu entfernen, wobei Schatten, Reflexionen und Perspektiven automatisch angepasst werden.

Neben der Erweiterung des Bildinhalts mit „Generative Expand“ durch einfaches Erweitern der Leinwand und das Generieren neuer Inhalte bietet das Update auch die Möglichkeit, mehrere Varianten eines Bildes zu erstellen. Mit der Funktion „Generate Similar“ können Nutzer beispielsweise ähnliche Variationen von Bildern erzeugen, um die passende Version auszuwählen.

Das Photoshop-Update ist ab sofort für die Desktop-Version sowie die Web-Anwendung von Photoshop verfügbar. Zu den neuen Funktionen zählen: