Philips Hue: Fünf Neuzugänge im Portfolio

Signify, Anbieter von Beleuchtungslösungen und inzwischen für das gesamte Portfolio der Smart-Home-Beleuchtung Philips Hue verantwortlich, hat mehrere neue Produkte vorgestellt und erweitert das Hue-Portfolio um insgesamt fünf neue Lampen, Kameras und Zubehörkomponenten.

Sowohl das Philips Hue Secure Starterset als auch die Philips Hue Secure Flutlichtkamera sollen ab sofort verfügbar sein, während die restlichen Produkte, zu denen die Philips Hue Dymera Wandleuchte, eine Philips Hue Pendelleuchte für Filament Lampen und neue Verbindungsstücke für die Philips Hue Perifo zählen, erst im kommenden Monat auf den Markt kommen.

Zwei „Philips Hue Secure“-Neuheiten

Das Philips Hue Secure Starterset richtet sich an Einsteiger in die erst seit dem vergangenen Jahr erhältlichen Überwachungskameras von Philips Hue und kombiniert eine Philips Hue Secure-Kamera (mit Netzteil und Wandhalterung) mit zwei Philips Hue Kontaktsensoren und zwei Philips Hue Weißlicht-Lampen sowie der Philips Hue Bridge. Zielgruppe sind entsprechend Anwender, die noch keine Philips Hue Produkte im Einsatz haben und sich von der Kameralösung des Anbieters angesprochen fühlen.

In Sachen Heimüberwachung bietet Philips Hue mit der Philips Hue Secure Flutlichtkamera auch eine neue Lösung für den Außenbereich an, die ein eigenes großes Gartenlicht mitführt, das in unterschiedlichen Farben aktiviert werden kann. Das Starterset ist mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 399 Euro versehen, die Flutlicht-Kamera wird für 349 Euro angeboten.

Dabei ist zu beachten: Wie viele Anbieter bietet Philips Hue ein zusätzliches Abonnement an, das sich um die Sicherung eines Videoverlaufs in der Cloud und die ergänzende KI-Erkennung von Personen, Tieren und Fahrzeugen kümmert.

Insgesamt bietet Philips Hue drei Abo-Zugänge an. Neben dem kostenlosen Free-Abonnement wird das Basis-Abo für 39,99 Euro pro Jahr angeboten sowie das Plus-Abo für bis zu zehn Kameras zum Pauschalpreis von 99,99 Euro pro Jahr.

Die Neuvorstellungen im Überblick: