Philips Hue Essential: Günstiger aber mit Einschränkungen

Wenn ihr euch künftig Lampen von Philips Hue zulegt, müsst ihr etwas genauer darauf achten, um welches Modell es sich handelt. Die Beleuchtungsmarke bietet mit ihrer Essential-Serie jetzt auch so etwas wie eine Produktreihe für Einsteiger an. Die Lampen sind deutlich günstiger als die Standardmodelle, die attraktiveren Preise sind allerdings auch mit Einschränkungen verbunden.

Grundsätzlich sei aber gesagt, dass man die Essentials-Lampen keineswegs pauschal als schlechte Wahl bezeichnen kann. Die Produkte basieren auf der gleichen Software wie die reguläre Hue-Serie und sind vollständig mit dem bestehenden Ökosystem kompatibel. Die günstigeren Preise kommen zustande, weil die Lampen im Vergleich zu den Standardmodellen technisch etwas abgespeckt sind.

In der Grafik oben seht ihr die Unterschiede zusammengefasst. So lassen sich die Essentials-Lampen nicht ganz so weit dimmen wie die Originale und haben ein eingeschränktes Weißspektrum sowie reduzierte Farbleistung. Wer damit leben kann, spart im Vergleich zu den Standardmodellen Geld. Zudem gibt es auch Anwendungsbereiche, in denen es die einfacheren Lampen ebenso tun. Für Räume wie das Bad oder die Abstellkammer dürfte die geringere Dimmbarkeit kaum ins Gewicht fallen.

Philips-Hue-Lampen unterstützen Matter über Thread

Wie alle neuen Lampen von Philips Hue unterstützen auch die Modelle der Essential-Reihe nicht nur Zigbee und Bluetooth, sondern lassen sich auf Basis von Matter über Thread auch in andere Smarthome-Systeme einbinden.

Die neue Essentials-Reihe umfasst die klassischen A19-Lampen von Hue und GU10-Spots, die zum Teil schon jetzt oder spätestens bis zum Monatsende einzeln oder in verschiedenen Starterpacks erhältlich sind. Bis zum Jahresende sollen noch zwei LED-Streifen dazukommen, die dann nur Farb- und keine zusätzlichen Weiß-LEDs haben.

Staffelpreise ab 24,99 Euro

Die Preise beginnen bei 24,99 Euro für die A19- oder GU10-Lampen im Einzelpack. Zwei Stück liegen bei 39,99 Euro, drei bei 49,99 Euro und vier bei 59,99 Euro.

Die Essential-Lightstrips sollen von Dezember an verkauft werden. Das Standardmodell wird dann mit fünf Metern Länge für 59,99 Euro angeboten und für die Variante „Essential Flex“ muss man in dieser Länge 99,99 Euro bezahlen. Beide Leuchtstreifen werden auch zehn Meter lang erhältlich sein.