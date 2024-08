Path of Exile 2: Neues Action-Rollenspiel ab November im Early Access

Seit dem die Spieleschmiede Blizzard mit ihrer Tradition gebrochen und Diablo IV nicht für den Mac veröffentlich hat, würde eigentlich ein gewisses Machtvakuum rund um diese Art von Action Rollenspielen herrschen. Wenn, ja wenn es nicht auch noch Path of Exile gäbe. Denn das mittlerweile 11 Jahre alte Rollenspiel wird noch heute gepflegt und erhält mit Affliction noch diesen Dezember ein umfassendes Update.

Doch zeitgleich wird auch an einem Nachfolger gearbeitet, der am 15. November in den Early Access starten wird. Auch Path of Exile 2 wartet mit einer riesigen und düsteren Spielwelt auf, die ihr zu Anfang mit 8 bzw. später sogar insgesamt 12 abwechslungsreichen Charakteren erkunden werden könnt.

Path of Exile 2 bleibt gewohnt komplex und bringt erneut einen Skilltree mit, dessen Ausmaß an eine Sternenkarte unserer Milchstraße erinnert. Allerdings lassen sich die Attribute von Skills und Waffen frei anpassen und ein verbessertes Tooltip System, über das ihr direkt die Auswirkungen der Auswahl eurer Attribute aufgeschlüsselt bekommt, soll nun auch Einsteigern das einfache Experimentieren mit den Fähigkeiten ermöglichen.

Ebenso wurde Steuerung maßgeblich überarbeitet. Denn neben der klassischen Point-and-Click Steuerung, könnt ihr euren Charakter im zweiten Teil optional endlich auch über eine WASD Steuerung lenken. Gerade in den Souls ähnlichen Kämpfen gegen die knackigen Bosse, von denen es einhundert geben wird, kommen zumindest wir mit der direkteren Steuerung auf Anhieb besser zurecht.

Addons für Diablo und WoW

Natürlich kann auch Path of Exile 2 Diablo nicht vollständig von seinem Thron verdrängen. Muss es auch nicht, die Titel können wunderbar koexistieren und seien Fans von Action Rollenspielen gleichermaßen empfohlen. Und obgleich Diablo IV nicht nativ auf dem Mac läuft, gibt es schließlich Streamingdienste wie GeForce Now, mit denen sich auch diese Hürde nehmen lässt.

Und wo wir Blizzard bereits erwähnt haben, abschließend noch zwei weitere Terminerinnerungen: Auch für Diablo IV steht mit Vessel of Hatred ein neues Addon für den 8. Oktober an. Und mit The War Within feiert Blizzards heute nicht nur den Start der bereits zehnten Erweiterung seines weiterhin erfolgreichen MMORPG World of Warcraft, sondern darf in zwei Monaten auch den 20. Geburtstag des Online Rollenspiels feiern.