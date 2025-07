Online-Radio für Kinder: Zwei werbefreie Empfehlungen zum Entdecken

Solltet ihr zu den Eltern zählen, die nach Möglichkeiten suchen, ihren Kindern Zugang zu neuer Musik und altersgerechten Inhalten zu ermöglichen, ohne Werbung, Nachrichten und unpassende Inhalte in Kauf nehmen zu müssen, dann dürfen wir euch mit zwei Links versorgen. Die beiden Online-Radiosender Mini Flux und das Maus-Radio bieten nämlich ein gutes, speziell auf Kinder im Vorschul- und Grundschulalter (etwa von 5 bis 10 Jahre) zugeschnittenes Programm.

Neue Musik, Nachrichten, Podcasts: Die Maus bietet einen Online-Radiosender

Mini Flux von FluxFM

Mini Flux ist ein Angebot des Berliner Radiosenders FluxFM und richtet sich gezielt an junge Hörerinnen und Hörer. Die Musikauswahl orientiert sich stark an beliebten Sammlungen wie „Unter meinem Bett“ und umfasst vor allem deutschsprachige Kinderlieder und Popsongs.

Mini Flux von FluxFM: Web-Player und Stream-Adresse

Das Programm wird nur gelegentlich durch kurze Wortbeiträge unterbrochen und ist damit besonders für ruhige Hintergrundbeschallung geeignet. Die Auswahl wiederholt sich zwar nach einiger Zeit, ist aber in ihrer Grundstruktur ausgewogen und angenehm. Werbung oder Nachrichten sind nicht Teil des Programms.

Maus-Radio des WDR

Das Maus-Radio, ein Angebot des WDR, ist seit Juni 2024 mit einem erweiterten Sendeplan auf Sendung. Neben bekannten Formaten wie „Die Maus zum Hören“, „MausLive“, „Gute Nacht mit der Maus“ und „MausHörspiele“ gibt es nun täglich drei Wunschstunden unter dem Titel MausMix, in denen Kinder das Musikprogramm mitbestimmen können. Die Palette reicht dabei von klassischen Kinderliedern über Pop bis hin zu weniger typischen Genres wie Heavy Metal oder Reggae.

Am Wochenende ergänzt der MausClub das Programm um interaktive Inhalte. Kinder können Fragen an die Maus stellen, eigene Beiträge einsenden oder sich im akustischen Freundebuch vorstellen. Zudem sind Konzertmitschnitte, Lesungen und Rankings wie die Maus-Charts Teil des Wochenendangebots. Ergänzt wird das Programm durch bekannte Kinder-Podcasts wie „CheckPod“ und „Anna und die wilden Tiere“, die regelmäßig ausgestrahlt werden. Hier die PDF-Übersicht zum Drucken.

Neue Musik selbstständig entdecken

Beide Sender lassen sich problemlos mit internetfähigen Geräten verbinden und auch in Kinderradios wie dem Yoto-Player einbinden. So haben auch Kinder die Möglichkeit neue Musik und sich vom Radio überraschen zu lassen, ohne dass dafür Werbestrecken wie bei Radio Teddy in Kauf genommen werden müssen.