O2 startet kostenlosen Installationsservice für Festnetzanschlüsse

O2 erweitert sein Angebot um einen kostenlosen Installationsservice für Festnetzanschlüsse. Der Service soll Neukunden die Entscheidung erleichtern, ihren Internetanschluss zu O2 umzuziehen. Darüber hinaus können auch Bestandskunden von dem Angebot profitieren, wenn sie innerhalb des O2-Portfolios die Anschlussart wechseln oder an eine neue Adresse umziehen.

O2 zufolge soll damit die Einrichtung des Heimnetzwerks erleichtert und ein reibungsloser Start sichergestellt werden. Man reagiere mit diesem Angebot auf den Umstand, dass sich die Mehrheit der Deutschen Unterstützung bei Internet-Installationen wünscht. Der Anbieter beruft sich dabei auf eine repräsentative Umfrage, laut der sich über 70 Prozent der Menschen in Deutschland möglichst nicht mit dem Thema befassen wollen. 86 Prozent würden sich wünschen, dass ihr neuer Internetanschluss genauso selbstverständlich funktioniert wie Wasser, Strom oder Heizung.

„Kein Bock auf Technik“

Das Thema sei zudem keine Generationenfrage. So seien junge Menschen zwar im Umgang mit Smartphones und Tablets sowie ähnlichen Geräten vertraut, jedoch wenig an der Netzwerktechnik interessiert. Der Umfrage zufolge möchten 63 Prozent der 16- bis 29-Jährigen möglichst wenig Zeit mit Installation und Einrichtung ihres Heimnetzwerks verbringen.

Die neue Dienstleistung umfasst die Einrichtung des Heimnetzwerks, den Anschluss von Routern – auch von Drittanbietern –, die Inbetriebnahme eines eventuell vorhandenen Festnetztelefons sowie die WLAN-Einrichtung auf verschiedenen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Smart-TVs. Bei Glasfaseranschlüssen übernehmen die Techniker zusätzlich die Installation des erforderlichen Glasfasermodems. Alternativ zum Hausbesuch bietet O2 auch technische Unterstützung per Videoanruf.

Preisnachlass zur Einführung

Zum Start des neuen Angebots bietet O2 seine Festnetztarife vorübergehend mit Preisnachlass an. So kostet der Tarif O2 Home L mit 250 Mbit/s in den ersten zehn Monaten 19,99 Euro pro Monat. Andere Tarife sind mit einem monatlichen Nachlass von 10 Euro für zehn Monate versehen.

Bestandskunden, die einen bestehenden Mobilfunktarif mit einem Festnetzvertrag kombinieren, erhalten dauerhaft einen Kombi-Rabatt von 10 Euro pro Monat.